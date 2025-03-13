消委會冷氣機推介2025︱消委會測試42款窗口式冷氣推薦10款4.5星高分冷氣機　製冷抽濕效能佳寧靜慳電最平$2680

▲ 消委會測試42款窗口式冷氣推薦10款4.5星高分冷氣機 製冷抽濕效能佳寧靜慳電最平$2680

【冷氣機／抽濕／製冷／窗口冷氣機／冷氣機慳電】天氣漸熱又濕又焗，冷氣機又是時候出動！消委會早前測試市面上共42款窗口式冷氣機，包括產品的抽濕、製冷等功能及慳電效能，最後選出10款高分推介名單，想換冷氣的大家可以參考！

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消委會分別於2020、2023及2024年，測試過市面上15款「3/4匹」冷氣機、13款「1匹半」冷氣機，及14款「1匹」變頻式窗口冷氣機，審視產品的製冷量、能源效益、寧靜程度、抽濕表現等。

首先在「3/4匹」窗口式冷氣機測試中，消委會指15款樣本表現平均，其中8款總評獲4.5星；惟有兩款現已停產。消委會發現，「3/4匹」窗口式冷氣機各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）介乎3.02至3.14，若CSPF數值越大，即表示能源效益愈高，當中以「威士汀」樣本的CSPF值最高，達3.14。同時，各產品寧靜程度及製冷量都表現出色。

而「1匹半」窗口式冷氣機中，13款產品包括變頻式及定頻式，有2款總評獲4.5星，製冷及抽濕效果表現良好。測試中發現，13款產品在最高風速檔的送風量分別為每分鐘6.15至8.70立方米；當冷氣機送風量越高，吹出的風就越大，可有效讓空氣在室內環境下流通得更好，從而越快達至均勻理想的室溫，達到抽濕功效。

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至於14款市面上俗稱「1匹」的變頻式窗口冷氣機（淨冷型），售價由$3669至$7650。總評共有2款獲4星半高分評價、9款獲4星評價及3款獲3星半評價。

消委會發現，「1匹」窗口式冷氣機各樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）介乎3.899至5.092，相差23.4%。消委會解釋，若CSPF數值愈高，代表製冷能源效益愈高，即愈省電。其中以「樂聲牌Panasonic」及「樂信牌Rasonic」樣本的CSPF值最高，分別達5.092及5.034。

另外，樣本中有9款的製冷量高於其聲稱數值，吻合程度高而獲5分高評價。「樂聲牌Panasonic」、「樂信牌Rasonic」、「開利Carrier」及「LG」的送風量較高，可使室内空氣流通更好、更快達至均匀理想室溫。

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10款4.5星高分冷氣機推薦名單：

威士汀White Westinghouse WWN07CMA-D3

開利Carrier CHK07LNE

樂信牌Rasonic RC-N719J

樂聲牌Panasonic CW-N719JA

約克York YC-7GB

珍寶General AKWA7FNR

珍寶General AMWB12NIC

格力Gree GWF12DB

樂聲牌Panasonic CW-HU90AA

樂信牌Rasonic RC-HU90A

*以上部分產品售價及安裝費均參考自消委會當年報告，現時價格或有調整，存貨及實際售價可向個別品牌、代理商或零售商查詢。

消委會4大冷氣機耐用慳電貼士

每月洗隔塵網1至2次，確保有效阻隔空氣中的塵埃

保持冷氣機散熱位暢通，送風口沒有被雜物阻擋

將溫度設定於攝氏25.5度，用風扇對流加強空氣循環

若長時間不使用冷氣機，可先開啟送風功能去除機內濕氣，再用封套包好

同場加映：消委會8款抽濕機推薦名單

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1. 三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H

2. LG MD16GQWE0

3. 東芝 Toshiba RAD-Y300H

4. 日立 Hitachi RD-290GX

5. 飛利浦 Philips DE5205/39

6. 飛歌 Philco PDA22WWX

7. 小米 Xiaomi CSJ0111DM

8. 開利 Carrier DC-190A-X

同場加映：消委會10款空氣清新機

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