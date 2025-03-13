殺校｜新學年兩間小學獲「派0班」　涉及黃大仙天主教博智小學及鴨脷洲街坊學校

▲ 教育局今日（13日）向全港官津小學發出開班信。（資料圖片）

教育局今日（13日）向全港官津小學發出開班信，交代下學年（2025/26學年）的班級結構安排，包括小一開班數。本報正向教育局查詢今年有否向學校「派0班」，以及有沒有學校受昨日公布可選擇的「救校方案」改變，因第二次獲派0班而未能再選擇私小一方案。

教育局晚上回覆表示，下學年有2間小學獲「派0班」，較對上一個學年多出一間，分別涉及黃大仙天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校。局方續指，在過去6個學年至今，沒有學校再次於小一派位下不獲批開辦資助小一班級。有立法會議員相信，兩校成功救校的難度，會比以往提高。

教育局更新派「0班」小一小學的救校方案後一日向小學發開班信。教育局透露，有兩校小一派位收生未達16人開班綫，未獲准開辦資助小一班級，包括鴨脷洲街坊學校和天主教博智小學。後者是繼前年獻主會溥仁小學和孔教學院大成小學，第三間黃大仙區小學派0班小一。

兩校維持只開一班小一多年

翻查《小學概覽》，兩校積弱多年，2021/22學年起受縮班潮影響。博智小學由2020/21學年原本開3班小一，2021/22學年「3變2」，2022/23學年起更縮至1班；鴨脷洲街坊學校則由2021/22學年起小一開班數「2變1」，持續至本學年已連續4年只開1班小一。

結果意味去年派0班資助小一的仁濟醫院趙曾學韞小學，逃過殺校危機。前年獲派0班小一的中華基督教會長洲堂錦江小學在網上公布，連續兩年獲派資助小一班級。曾獲派0班的聖嘉祿學校亦順利獲准開辦小一，校長李永佳表示，學校在自行分配學位階段已取錄足夠人數開班。

教育局表示，兩校可選擇申請發展方案，獲特別批准後可再次參與下年度小一派位，學校若對建議的核准班級結構有意見，可在3月27日前上訴。

最新發展方案包括與其他學校合併、提早停辦或申辦私營小一。原本申辦下學年的私營小一是唯一爭取「復活」的機會，學校可參加下年度的派位爭取再開辦資助小一，但新方案下申請門檻比以往提高，私營小一班級的屆別直至小六均須由學校或辦學團體自資營辦，而申請後緊接的6個學年不可再申請。至於最新合併安排，合併後的學校獲得的資助由100萬元改為最多100萬元。

朱國強：學校救校「比以往都難」

立法會教育界議員朱國強指出，原有的私營小一方案對學校和辦學團體已不容易，「要辦團願意籌錢、亦要有能力籌錢」，何況門檻大大提高，新措施下學校要成功救校「比以往都難」。他又認為，今次派0班的小學「感覺上較少」，或與學校近年積極宣傳取得成效有關。

李永佳坦言，目前學界形勢「不容易應對」，相信隨着教育界公布派0班小學的最新方案，學界會更嚴陣以待，做好招生準備。

中華基督教會長洲堂錦江小學公布全文：

25-26學年小一班級最新消息 各位家長: 感謝各位對錦江小學的關心與支持。我們在此懷著感恩的心，跟大家分享錦江小學下學年（25/26學年）獲派資助小一班別。 錦江小學始終秉持「以基督大愛出發，以生命影響生命」的辦學宗旨，在教育局的專業引領下，與家長、社區持份者保持緊密協作，持續優化教育模式，務實培育學生成為具備堅韌心智、正向價值觀與社會責任感的未來棟樑。 本校將繼續以教育局政策為基礎，持守「穩健中求進步」的原則，與社會各界攜手為學生創造更豐盛的學習歷程。再次感謝各界對錦江學子的愛護，讓我們同心見證教育薪火相傳的力量。 中華基督教會長洲堂錦江小學

2025年3月13日

▲ 錦江小學連續兩年報捷，在網上公布學校下學年（2025/26學年）獲派資助小一班級。（資料圖片）

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】