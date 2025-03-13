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縮班殺校｜新學年兩間小學獲「派0班」　涉及黃大仙天主教博智小學及鴨脷洲街坊學校

港聞

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

教育局今日（13日）向全港官津小學發出開班信。（資料圖片）

教育局今日（13日）向全港官津小學發出開班信，交代下學年（2025/26學年）的班級結構安排，包括小一開班數。本報正向教育局查詢今年有否向學校「派0班」，以及有沒有學校受昨日公布可選擇的「救校方案」改變，因第二次獲派0班而未能再選擇私小一方案。

教育局晚上回覆表示，下學年有2間小學獲「派0班」，較對上一個學年多出一間，分別涉及黃大仙天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校。教育局要求學校最遲於本月27日可申請「救校」方案。

局方續指，在過去6個學年至今，沒有學校再次於小一派位下不獲批開辦資助小一班級。

上學年曾獲「派0班」小一然後「復活成功」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年連續第二年報捷。學校在網上公布，在下學年獲批資助小一班級。學校表示，未來會繼續以教育局政策為基礎，持守「穩健中求進步」的原則，又感謝社會各界對學校的關心和支持。

學校公布全文：

25-26學年小一班級最新消息

各位家長:

感謝各位對錦江小學的關心與支持。我們在此懷著感恩的心，跟大家分享錦江小學下學年（25/26學年）獲派資助小一班別。

錦江小學始終秉持「以基督大愛出發，以生命影響生命」的辦學宗旨，在教育局的專業引領下，與家長、社區持份者保持緊密協作，持續優化教育模式，務實培育學生成為具備堅韌心智、正向價值觀與社會責任感的未來棟樑。

本校將繼續以教育局政策為基礎，持守「穩健中求進步」的原則，與社會各界攜手為學生創造更豐盛的學習歷程。再次感謝各界對錦江學子的愛護，讓我們同心見證教育薪火相傳的力量。

中華基督教會長洲堂錦江小學
2025年3月13日

錦江小學連續兩年報捷，在網上公布學校下學年（2025/26學年）獲派資助小一班級。（資料圖片）

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