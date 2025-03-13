政府工作報告｜梁振英：政府工作報告與施政報告不同　國家是會完成目標

▲ 梁振英認為，深化國際交往合作不只經貿方面，亦包括文化、體育、藝術、教育等。(梁振英fb圖片)

全國政協副主席、前特首梁振英今日（13日）到學校演講時說，《政府工作報告》與特首於立法會發表的《施政報告》有所不同，《政府工作報告》所設下的目標，國家是會完成，包括協助香港深化國際交往合作。他說，

這就是為什麼中國短短四十年內，取得令人印象深刻的進步，成為世界第二大經濟體。

國務院總理李強的政府工作報告中提及，要支持香港「深化國際交往合作」。梁振英演講後見記者認為，深化國際交往合作不只經貿方面，亦包括文化、體育、藝術、教育等。他說，由他擔任主席的共享基金會過去7年在海外所做的人道主義醫療、公共衛生援助，共包括8個國家、7個服務類別。

梁振英說，相信不只共享基金會，其他機構在其他方面交往合作，都會考慮當地政治條件，以及當地與中國的關係。他的體會是，空間非常大，偏遠東非、西非、南太平洋，以至中美洲，基本上共享基金會工作開展是順利。他鼓勵，「不只公益慈善組織、人道主義公共衛生援助，教育文化藝術體育，也可以積極考慮（國際交往合作）。」

至於政府工作報告對香港施政的啟發，梁振英說，國家政府工作報告及其他重要文件包括二十屆三中全會決定等，當中有關香港部分，港人應充分認識及付諸實行，就算不涉及港澳，香港亦應深入了解認識，出力為國家作貢獻，例如三中全會提及完善律師制度，他指出，律師專業雖然在內地發展得快，但發展歷史較短，而香港律師服務歷史很長，香港律師會已有117年歷史，因此香港可提供協助。

冀廣東與香港同時都有進一步開放改革 尤其方便人、物、資金、信息流通

梁振英又表示，香港與大灣區9個城市發展空間及潛力很大，未來要不斷就兩地人流、物流、資金流、信息流，更方便流通，雙方都要下功夫。在40多年改革開放中，廣東與香港兩地之間合作，在全球區域合作中，取得成績最大，希望雙方同時都有進一步開放改革，尤其在人流、物流、資金流、信息流改革，要有「食螃蟹」精神。

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