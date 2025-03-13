▲ 7-11優惠｜7-Eleven一連3日推75折優惠，油、米、廁紙、雪糕大減價。

【7-Eleven/7-11優惠/7仔優惠/著數優惠】7-Eleven推出快閃優惠！由3月14日至3月16日，一連3日購買雪糕、急凍食品、油、米等產品滿指定金額，即享75折，Häagen-Dazs 迷你杯、雪糕批折後平均$14.1/件，各位靚媽靚太把握時間入貨！

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7-11優惠｜1. 購買任何雪糕、急凍食品滿$80即享75折

由3月14日起至3月16日， 購買任何雪糕、急凍食品滿$80或以上，即享75折，更可與同期雪糕優惠同時使用，享有折上折優惠。原價$188/10件的Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯，折實價$141/10件，平均 $14.1/件。

7-11優惠｜2. 購買油、米、廚紙/卷紙、洗衣用品滿$80即享75折

另外，購買油、米、廚紙/卷紙、洗衣用品滿$80或以上，即享75折激抵優惠，部分產品更附有贈品。當中金象牌頂上茉莉香米8公斤，原價$119/包，折後$89.3/包；ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝折實價 $62.3/2條，送ZENSES 4層紙手巾6包裝原味1件。

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(以上兩大限時優惠為獨立優惠，顧客如混合購買【雪糕、急凍食品】及【油、米、廚紙/卷紙、洗衣用品】滿$80，並不能享受75折優惠)

7-11優惠｜精選產品優惠

Häagen-Dazs 迷你杯/雪糕批 （各款）(不包括日本版)

原價：$188/10件

折實價：$141/10件，平均 $14.1/件

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DREYER’S D-COLLECTION 脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒 (不包括心形系列)/ OREO雪糕系列/雀巢KIT KAT 脆皮雪糕批(各款)/ 雀巢咖啡雪糕批

原價：$130/10件

折實價：$97.5/10件，平均 $9.8/件

（yuu會員購買 DREYER’S D-COLLECTION 雪糕脆筒，更可獲取7仔yuu 印花1個， 儲齊6個yuu印花即送1件）

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DA DINO雪糕甜品 (各款)

原價：$55/２件

折實價 $41.3/2件，平均$20.6/件

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da dino x Sanrio 意式手工雪條

原價：$79/２件

折實價 $59.3/2件，平均$29.6/件

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來發記榴槤蓉條 (各款)

原價：$85/3件

折實價 $63.8/3件，平均$21.3/件

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來發記椰子條

原價：$70/3件

折實價 $52.5/3件，平均$17.5/件

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日本Häagen-Dazs脆皮三文治/雪糕批/迷你杯

原價：$75/3件

折實價 $56.3/3件，平均$18.8/件

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滴露全能抗菌洗衣珠50粒裝(森林淡香)

原價：$172/2盒

折實價 $129/2盒 ，平均每盒$64.5

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金象牌頂上茉莉香米8公斤

原價：$119/包

折實價 $89.3/包

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金鳳泰國頂級茉莉香米5公斤

原價：$109/包

折實價 $81.8/包

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得寶極吸萬用抽取式廚紙3包裝

原價：$48/2件

折實價 $36/2件，平均$18/件

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ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝

原價：$83/2條

折實價 $62.3/2條，平均每條$31.2

（買2條ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝送ZENSES 4層紙手巾6包裝原味1件）

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獅球嘜純正花生油/粟米油/初搾橄欖芥花籽油900毫升3支裝

原價：$99/件

折實價 $74.3/件

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7-11優惠｜3倍yuu積分回贈

使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈，而購買DREYER'S D-COLLECTION 雪糕脆筒更可獲取yuu印花。

更多優惠資訊：

7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券 即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單

麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票 $25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐

屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠 $1換洗潔精/燕麥片/可口可樂

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