  • 25°C
香港時間：2025313日 (四) 20:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7-11優惠｜7-Eleven一連3日推75折優惠　油/米/廁紙/雪糕大減價

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

7-11優惠｜7-Eleven一連3日推75折優惠，油、米、廁紙、雪糕大減價。

【7-Eleven/7-11優惠/7仔優惠/著數優惠】7-Eleven推出快閃優惠！由3月14日至3月16日，一連3日購買雪糕、急凍食品、油、米等產品滿指定金額，即享75折，Häagen-Dazs 迷你杯、雪糕批折後平均$14.1/件，各位靚媽靚太把握時間入貨！

最新影片：

TOPick一分鐘
香港黃花風鈴木2024｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道

7-11優惠｜1. 購買任何雪糕、急凍食品滿$80即享75折

由3月14日起至3月16日， 購買任何雪糕、急凍食品滿$80或以上，即享75折，更可與同期雪糕優惠同時使用，享有折上折優惠。原價$188/10件的Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯，折實價$141/10件，平均 $14.1/件。

7-11優惠｜2. 購買油、米、廚紙/卷紙、洗衣用品滿$80即享75折

另外，購買油、米、廚紙/卷紙、洗衣用品滿$80或以上，即享75折激抵優惠，部分產品更附有贈品。當中金象牌頂上茉莉香米8公斤，原價$119/包，折後$89.3/包；ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝折實價 $62.3/2條，送ZENSES 4層紙手巾6包裝原味1件。

點擊圖片放大
+6
+5

(以上兩大限時優惠為獨立優惠，顧客如混合購買【雪糕、急凍食品】及【油、米、廚紙/卷紙、洗衣用品】滿$80，並不能享受75折優惠)

7-11優惠｜精選產品優惠

Häagen-Dazs 迷你杯/雪糕批 （各款）(不包括日本版)

原價：$188/10件 

折實價：$141/10件，平均 $14.1/件 

點擊圖片放大
+8
+7

DREYER’S D-COLLECTION 脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒 (不包括心形系列)/ OREO雪糕系列/雀巢KIT KAT 脆皮雪糕批(各款)/ 雀巢咖啡雪糕批

原價：$130/10件

折實價：$97.5/10件，平均 $9.8/件

（yuu會員購買 DREYER’S D-COLLECTION 雪糕脆筒，更可獲取7仔yuu 印花1個， 儲齊6個yuu印花即送1件）

點擊圖片放大
+10
+9

DA DINO雪糕甜品 (各款)

原價：$55/２件

折實價 $41.3/2件，平均$20.6/件

點擊圖片放大
+2

da dino x Sanrio 意式手工雪條

原價：$79/２件

折實價 $59.3/2件，平均$29.6/件

點擊圖片放大
+6
+5

來發記榴槤蓉條 (各款)

原價：$85/3件

折實價 $63.8/3件，平均$21.3/件

點擊圖片放大

來發記椰子條

原價：$70/3件

折實價 $52.5/3件，平均$17.5/件

點擊圖片放大

日本Häagen-Dazs脆皮三文治/雪糕批/迷你杯

原價：$75/3件

折實價 $56.3/3件，平均$18.8/件

點擊圖片放大

滴露全能抗菌洗衣珠50粒裝(森林淡香) 

原價：$172/2盒 

折實價 $129/2盒 ，平均每盒$64.5

點擊圖片放大

金象牌頂上茉莉香米8公斤

原價：$119/包 

折實價 $89.3/包

點擊圖片放大

金鳳泰國頂級茉莉香米5公斤

原價：$109/包 

折實價 $81.8/包 

點擊圖片放大

得寶極吸萬用抽取式廚紙3包裝

原價：$48/2件 

折實價 $36/2件，平均$18/件

點擊圖片放大

ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝  

原價：$83/2條 

折實價 $62.3/2條，平均每條$31.2

（買2條ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝送ZENSES 4層紙手巾6包裝原味1件）

點擊圖片放大

獅球嘜純正花生油/粟米油/初搾橄欖芥花籽油900毫升3支裝

原價：$99/件

折實價 $74.3/件 

點擊圖片放大

7-11優惠｜3倍yuu積分回贈

使用恒生enJoy卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈，而購買DREYER'S D-COLLECTION 雪糕脆筒更可獲取yuu印花。

更多優惠資訊：

7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券　即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單

麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票　$25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐

屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠　$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券　即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單
12:29 2025/03/12
7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券　即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠　$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂
12:02 2025/03/12
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠　$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂
麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票　$25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐
14:21 2025/03/12
麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票　$25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐
餐廳情報｜Amelia全新無限追加菜單4.5小時勁食生蠔＋A5和牛　破天荒免費帶走400ML龍蝦湯延續幸福滋味
17:35 2025/03/12
餐廳情報｜Amelia全新無限追加菜單4.5小時勁食生蠔＋A5和牛　破天荒免費帶走400ML龍蝦湯延續幸福滋味
著數優惠｜淳茶舍一連7日派逾10萬支冷萃系列茶飲　抽獎贏紐西蘭雙⼈來回機票/林峯個唱門票
今日 13:57
著數優惠｜淳茶舍一連7日派逾10萬支冷萃系列茶飲　抽獎贏紐西蘭雙⼈來回機票/林峯個唱門票
靚媽精明眼｜yuu派現金券即日起至4月1日 港鐵沿線7-11消費滿$10送$5
08:00 2025/03/10
靚媽精明眼｜yuu派現金券即日起至4月1日 港鐵沿線7-11消費滿$10送$5

你可能感興趣

7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券　即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單
12:29 2025/03/12
7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券　即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠　$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂
12:02 2025/03/12
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日激抵優惠　$1換洗潔精/燕麥片/可口可樂
麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票　$25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐
14:21 2025/03/12
麥當勞優惠｜麥當勞再推4款「麥麥慳」套票　$25起歎脆辣雞腿飽餐/超值早餐
著數優惠 7－Eleven 美食 食品 雪糕

最高瀏覽

香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）