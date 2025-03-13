金秀賢家庭背景｜金秀賢爸爸出軌自幼與母相依為命　1原因拒提同父異母妹曾訛稱是獨子

▲ 金秀賢近日接連爆出醜聞，相信要翻身並非易事！

【金秀賢背景/金秀賢童年/金賽綸】韓國藝人金秀賢近日接連爆出疑與未成年的金賽綸戀愛、向金賽綸追討7億、女方選在他生日當天自殺等負面新聞，形象大插水，大家亦開始同情原生家庭和感情路皆不順的金賽綸！其實金秀賢童年也過得相當困苦，爸爸在他童年時出軌，他與母親相依為命，更一度為了媽媽而拒提同父異母的妹妹！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

金秀賢家庭背景｜歌手爸爸出軌致婚姻破裂

金秀賢因韓劇《來自星星的你》而紅遍亞洲，當時還開金口唱插曲《你家門前》，獲讚歌聲悅耳，其實他的歌喉是遺傳自爸爸金忠勳，金忠勳是80年代搖滾樂團「Seven Dolphins」的主唱，在那個年代也是紅極一時，不過金忠勳在兒子年幼時出軌，導致婚姻破裂。

最新影片推介：

金秀賢家庭背景｜幼年與母相依為命過清貧生活

父母離異後，金秀賢與媽媽相依為命過著清貧生活，更試過要姨媽接濟才能度過難關，而爸爸金忠勳在離婚後則另組家庭，還誕下一名女兒，正是金秀賢同父異母的妹妹金珠娜，她也在2016年出道做歌手，後來才被揭發是金秀賢妹妹，因金秀賢一直對外宣稱自己是獨子，因此沒有人猜想到他原來有一個妹妹。

對於自稱是獨子，金秀賢曾解釋：「顧及媽媽的感受，我並沒有跟妹妹聯絡，所以才會說自己是獨子。」而據知金秀賢在成名後，也有一直在金錢上支援爸爸的新家庭。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

金秀賢家庭背景｜重考4年才考上大學 患先天心臟疾病

在求學路上，金秀賢也並不順遂，他以重考生身份努力4年才考上韓國中央大學戲劇電影系，為夢想而進發，他講過自己在重考期間壓力非常大，常常失眠；毅力驚人的他原來有先天的心臟疾病，高三那年他在教室跌倒後突然有喘不過氣、心臟疼痛的感覺，到醫院檢查之後才知道自己患有「室上性心動過速」，手術後病情才好轉，正因為心臟有先天性疾病，金秀賢只需要服公益兵，在當兵期間還考取特級戰士資格，選擇駐守在非軍事區DMZ擔任偵察大隊任職步槍手。

原本形象正面、健康、努力的金秀賢，卻隨住醜聞接二連三爆發而崩壞，相信要再重建形象並非一件易事！

相關內容：

金賽綸逝世｜金秀賢被爆曾戀15歲金賽綸捱批「戀童癖」 揚言想娶嫩妻：41歲時要娶21歲新娘

金賽綸逝世｜便利店推金秀賢套餐送閃卡恐釀公關災難 網民反感:被迫看他的臉

渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌 呢個部位大主性慾強？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】