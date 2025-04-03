護心水果｜營養學醫生最愛吃「這2種水果」　護心增強免疫力穩定血糖

【糖尿病／減肥／水果／醫生／飲食】水果中含有不同的營養成份，適當攝取可有助維持身體健康，台灣營養醫學醫生劉博仁日前就公開日常飲食，指自己家中最常食番石榴（台稱：芭樂）與蘋果兩類水果，而這兩類水果分別具有護心、增強免疫力等功效，非常適合糖尿病患及控制體重者食用。

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劉博仁醫生日前於個人Facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」分享上述資訊，強調番石榴及蘋果都是營養豐富的水果，兩者各有獨特健康益處：

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番石榴

富含維他命C： 維他命C含量超越柑，有助於增強免疫力、促進膠原蛋白合成，維持皮膚與血管健康。

維他命C含量超越柑，有助於增強免疫力、促進膠原蛋白合成，維持皮膚與血管健康。 維持血糖穩定： 高膳食纖維延緩糖分吸收，搭配低GI值（55以下），助糖尿病患者控制血糖波動。

高膳食纖維延緩糖分吸收，搭配低GI值（55以下），助糖尿病患者控制血糖波動。 抗氧化兼抗炎：類黃酮與番茄紅素降低慢性病風險，減少體內發炎因子。

蘋果

富含果膠與膳食纖維： 促進益生菌生長，改善消化並延長飽足感，維持腸道平衡。

促進益生菌生長，改善消化並延長飽足感，維持腸道平衡。 心血管保護： 槲皮素抗氧化作用降低壞膽固醇（LDL），減緩血管硬化風險。

槲皮素抗氧化作用降低壞膽固醇（LDL），減緩血管硬化風險。 血糖管理：纖維減緩糖分釋放，搭配每顆僅約95大卡熱量，成減重者理想點心。

同場加映｜10款常見水果的每百克果糖含量

談及一天能吃多少水果，台灣減重醫師蕭捷健曾指出，小腸大約1天可處理每公斤體重0.5公克的果糖，以體重60公斤為例，那每天攝取不超過30克果糖就沒問題，相當於2顆網球大的水果。他並列出以下10款常見水果的果糖含量，以每100克計算，以供民眾參考：

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同場加映｜9種富含維他命C水果推介

吃水果補充維他命C是不少人首先想到的做法，李婉萍提醒，各個水果中的維他命C含量不一，若選擇本身維他命C含量不高的水果，效果可能不大。她推薦以下9種富含維他命C的水果（排名由低至高）：

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資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家

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