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金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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【金賽綸／金秀賢／醉駕／童星】韓國女星金賽綸本年2月16日被發現於家中離世，年僅24歲。日前有韓媒爆料，指金賽綸的死因與金秀賢有關，兩人在2015年開始交往，當時金賽綸只有15歲；分手後發生了金錢糾紛，金賽綸疑因無法一次性償還金秀賢所追討的7億韓元違約金，而最終走上絕路。有網民回顧她24年的人生，幾乎被悲慘的童年、網絡及校園欺凌佔據了大部分，最終在24歲時選擇結束生命。

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Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

金賽綸在1歲時便以《Enfant》雜誌的封面模特兒開始她的演藝生涯，於2009年成為兒童演員後，與元斌、馬東石合作出演電影《大叔》、《惡鄰布局》，也參與了《女王的教室》、《華麗的誘惑》、《獵犬們》等多部熱門電視劇。她的出色演技被譽為「天才童星」，曾獲得「釜日電影新人女子演技獎」、「MBC演技大賞童星獎」和「青龍電影最佳女新人獎」等知名獎項。

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金賽綸早期星途看似順利，但她的成長過程卻充滿坎坷。曾有粉絲在論壇上以《重生之我是金賽綸》為題發表文章，文中提到金賽綸悲慘的童年，並表示若是自己，可能無法熬過人生的前幾個階段，引發了廣泛的討論。

金賽綸離世｜父母離異　母患抑鬱曾帶著金賽綸輕生

金賽綸的父母在她小時候就離異，原本由父親撫養的她卻遭到棄養，回到母親和兩位妹妹身邊後，母親因經濟困難和獨自撫養孩子的壓力而罹患抑鬱症，甚至一度帶著她和妹妹欲跳樓輕生。當時她緊緊抓住欄杆，哭求母親：「救救我，我錯了」，這才讓母親心軟醒悟，卻也因此留下了一輩子的陰影，經常發惡夢。

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金賽綸離世｜童星賺錢養家 演19禁戲劇

為了支撐家中生活費，金賽綸選擇進入演藝圈。她曾在訪問中提到，由於沒有人脈背景，她接演了許多一般人不願接的19禁題材，角色多是特別悲慘的，甚至需要在零下27度的寒冬裡淋著雨拍攝。她的母親也曾表示，金賽綸即使高燒到40度仍然堅持演出，儘管被凍傷了，也堅持要買便當回家，照顧患有抑鬱症的自己。

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金賽綸離世｜走紅後慘遭校園欺凌

金賽綸憑著精湛演技被看見，與金裕貞、金所炫並成韓國童星界的「三金」，並獲得「最美童星」的美譽。她開始走紅後，也成為校園欺凌的受害者。她曾在節目《認識的哥哥》中回顧被欺負的經歷，同學會偷走她的鞋子，讓她赤腳回家，在家附近的公園溜滑梯上全是罵她的話，甚至受到一些無聊的惡作劇。儘管如此，金賽綸表示從未後悔當演員，「因為當有人看了我的作品並產生共鳴時，那種喜悅讓我想要繼續演下去。」最終她選擇退學，在家自學，完成高中鑑定考試畢業，並以特長生身份於2019年成功入學中央大學戲劇系。

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金賽綸好不容易撐過了悲慘的童年，一路堅強的走過來，正當她的星途順遂之際，卻因2022年的酒駕事件而面臨巨額賠償金，演藝之路也因此受挫，最後在各方壓力下而香消玉殞，得年24歲。

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