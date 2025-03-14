屯門頑皮小孩｜公屋高層小朋友鐳射筆掃射　綠光入屋刺眼事主苦尋「元兇」

▲ 公屋高層小朋友鐳射筆掃射，綠光入屋刺眼事主苦尋「元兇」。

【鐳射筆 / 公屋 / 危險行為】鐳射筆通常作匯報、教學及導賞之用，如若平日使用不當，可能對人眼及皮膚造成傷害！

然而，有屯門公屋戶主日前在Facebook「菁田邨和田邨街坊互助」群組發帖，指對面樓頂層1單位內有小朋友使用鐳射筆，不定向對外掃射影響到其家人及小動物，詢問「有冇家長出嚟認領呢位小朋友？」。

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頑皮小孩｜小朋友頂層用鐳射筆掃射窗外

樓主家住和善樓，使用鐳射筆的小朋友疑似是對側合麗樓的頂層。

據影片可見，小朋友身處窗戶角落，頭不停向外探出，使用發綠光的鐳射筆無定向掃射，光束方向靠近樓主站位時，即使隔著影片也略微刺眼。

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樓主表示，「最高個層單位不停有鐳射筆照入嚟，影響屋企人同埋小動物，（憤怒表情）」，無奈又氣憤，詢問「有冇家長出嚟認領呢位小朋友？有冇人知報管理處有冇用？在線等。」

頑皮小孩｜網民籲報警處理

網民看過影片後，認為小朋友此舉危險，紛紛勸樓主向管理處舉報或直接報警處理，「報管理處，警告佢」、「管有攻擊性武器」、「有片報警啦」、「鐳射筆好似違法」、「小朋友唔識，應該報給管理處去處理，再唔聽先報警啦」、「被騷擾，當然直接打1823找房署投訴啦！」。

▲ 海關曾提醒市民，由於該類激光筆所發出的光束有機會損傷眼睛和皮膚。（取自Google Map）

頑皮小孩｜海關：光束有機會損傷眼睛及皮膚

海關曾提醒市民，由於該類激光筆所發出的光束有機會損傷眼睛和皮膚，在任何時候都不應該讓激光筆照射出的光點向眼睛。

而根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合條例的一般安全規定，否則即屬違法。

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