UNIQLO抽獎｜UNIQLO大抽獎贏ANA日本機票 一文睇清參加方法+截止日期
撰文： 精明媽咪
發布時間： 58 分鐘前
最後更新： 50 分鐘前
【UNIQLO優惠/日本機票】UNIQLO香港宣佈與日本航空ANA推出全新合作活動 —「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」，由即日起至3月27日，於UNIQLO香港門市或網上旗艦店消費滿指定金額，即可參加抽獎，有機會贏得兩張日本來回機會！
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UNIQLO抽獎｜抽獎贏ANA日本來回機票
由即日起至3月27日，UNIQLO會員只需在UNIQLO香港門市或網上旗艦店單筆消費滿$200或以上，成功訂閱ANA會員Newsletter，並於3月28日下午12:00前填妥及遞交表格 ，即有機會贏得ANA來回香港至東京或日本其他指定城市的經濟艙機票（名額5名，每份機票兩張），總值高達HK$27,000。
機票有效期為2025年4月21日至7月14日，以及8月21日至10月31日。得獎者名單將於4月7日在UNIQLO網上旗艦店及透過手機短訊獲通知。
「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」詳請
日期：即日起至3月27日
參加條件：
1. 於UNIQLO香港門店或網絡旗艦店單次消費滿$200
2. 須成為UNIQLO會員
3. 訂閱ANA Newsletter
得獎通知形式：於4月7日SMS短訊通知
參加表格：【按此連結】
活動詳情：【按此連結】
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