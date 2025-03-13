UNIQLO抽獎｜UNIQLO大抽獎贏ANA日本機票　一文睇清參加方法+截止日期

▲ UNIQLO推出大抽獎，有機會贏ANA日本來回機票。

【UNIQLO優惠/日本機票】UNIQLO香港宣佈與日本航空ANA推出全新合作活動 —「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」，由即日起至3月27日，於UNIQLO香港門市或網上旗艦店消費滿指定金額，即可參加抽獎，有機會贏得兩張日本來回機會！

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UNIQLO抽獎｜抽獎贏ANA日本來回機票

由即日起至3月27日，UNIQLO會員只需在UNIQLO香港門市或網上旗艦店單筆消費滿$200或以上，成功訂閱ANA會員Newsletter，並於3月28日下午12:00前填妥及遞交表格 ，即有機會贏得ANA來回香港至東京或日本其他指定城市的經濟艙機票（名額5名，每份機票兩張），總值高達HK$27,000。

機票有效期為2025年4月21日至7月14日，以及8月21日至10月31日。得獎者名單將於4月7日在UNIQLO網上旗艦店及透過手機短訊獲通知。

▲ UNIQLO香港與日本航空ANA推出「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」。

「UNIQLO 動起來!遊日大抽獎」詳請

日期：即日起至3月27日

參加條件：

1. 於UNIQLO香港門店或網絡旗艦店單次消費滿$200

2. 須成為UNIQLO會員

3. 訂閱ANA Newsletter

得獎通知形式：於4月7日SMS短訊通知

參加表格：【按此連結】

活動詳情：【按此連結】

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