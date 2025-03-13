啟德七欖｜已售門票11.5萬張　入場人次料破12萬紀錄

▲ 啟德七欖入場人次料破紀錄創新高。

【啟德七欖 / 七人欖球 / 啟德體育園】七欖有望創下賽事近半世紀以來售出最多門票的紀錄，主辦單位透露，截至目前，在本月28日至30日舉行的香港國際七人欖球賽所售出的門票數量，已售出近3.85萬張三日套票，累計一連三日的總門票數量達到11.55萬張。加上派發的5,000張及繼續出售的門票，將迎來破紀錄的總入場人次。

3日最多可接待14.1萬人次

今年的賽事將首次移師至可容納5萬人的啟德主場館舉行，因應賽事需要的座位調整和相關結構建設，今屆在啟德主場館舉行的賽事每日可容納約4.7萬人，即3日共14.1萬人次。而翻查資料，香港大球場舉辦七欖的可容納人數為4萬人，合共可容納12萬人次，比較下，3日比賽計可容納觀眾大增2.8萬人次。

而香港賽馬會將於賽事周五接待5,000名學生入場觀賞賽事，加上所售出的3.85萬張三日套票，總入場人數將達到12萬人次，加上繼續出售的門票，料入場人次將破紀錄。

啟德七欖商機｜體育園頭炮偶有「甩轆」 學者：接下來七欖不容有失

▲ 往年的七人欖球賽在香港大球場舉行。（陳靜儀攝）

啟德七欖｜既有包廂早售罄 臨時包廂售出99%

主辦方中國香港欖球總會已確認企業包廂在數月前已全部售罄，全新的啟德主場館讓主辦方能夠在主場館的東翼建造臨時企業包廂，包廂數量由原來的98個增加至138個，目前這些臨時企業包廂的銷售率已達至99%。

在周五的開幕禮中，場館的天幕將會關閉並迎來傳統的舞獅結合全新的激光投影表演，而周日晚上將上演「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」歷史上規模最大的煙火表演。

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