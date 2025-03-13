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啟德七欖｜已售門票11.5萬張入場人次料破12萬紀錄　議員倡園區增公共運輸交匯處

港聞

撰文：  王詩穎、吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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啟德七欖入場人次料破紀錄創新高。

【啟德七欖 / 七人欖球 / 啟德體育園】七人欖球賽本月28日開鑼，今年首次移師至可容納5萬人的啟德主場館舉行。主辦方指目前已售出近3.85萬張3日套票，累計3日門票數量達11.55萬張。有議員建議在園區增設公共交通交匯處，加快疏散時間。

3日最多可接待14.1萬人次

今年七欖賽事將首次移師至啟德主場館舉行，因應賽事需要的座位調整和相關結構建設，今屆在啟德主場館舉行的賽事每日可容納約4.7萬人，即3日共14.1萬人次。翻查資料，香港大球場舉辦七欖的可容納人數為4萬人，合共可容納12萬人次，比較下，3日比賽計可容納觀眾大增2.8萬人次。

賽馬會將於賽事首日接待5,000名學生入場觀賞賽事，加上售出的3.85萬張3日套票，總入場人數將達12萬人次，加上繼續出售的門票，料入場人次將破紀錄。

主辦方能在主場館的東翼建造臨時企業包廂，包廂數量由原來的98個增加至138個。中國香港欖球總會指，企業包廂在數月前已全部售罄，臨時企業包廂的銷售率則達99%。

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往年的七人欖球賽在香港大球場舉行。（陳靜儀攝）

議員倡設公共運輸交匯處及研水路散場

九龍城區議員林博向本報指，七欖賽事非常受歡迎，料門票將繼續出售，最終達場館4萬多人的容納上限；過往啟德體育園已舉辦多場測試賽，觀衆一般能於一小時內疏散，相信九龍城區承載力足夠。

他指出，市民主要靠港鐵和巴士進出園區，園區周邊提供超過40條巴士路線連接各區，惟目前園區附近只有臨時巴士站。他引述區內居民反映，臨時巴士站位置較窄，阻礙巴士的進場和離場；亦有巴士營辦商指，現時巴士需停泊在較遠的地方，駛至巴士站需時5至10分鐘。他建議當局在園區設公共運輸交匯處，提供固定的停泊位予巴士，加快疏散時間。

他又指，園區臨近海邊，當局可研究以水路疏散觀衆，方便旅客前往中環、尖沙咀等旺區。他指出，每艘渡輪可載數百名乘客，加上港鐵和巴士，相信疏散時間可加快至半小時。

保安局副局長卓孝業早前指，體育園周邊的碼頭靠駁設施有限，與主場館相近的九龍城渡輪碼頭，步行距離亦要花約15至20分鐘，對使用渡輪作疏散之用持開放態度。林博則認為，啟德的海岸線較長，如選擇較近園區的碼頭作接駁口，「相信未必有困難」，惟當局仍需考慮安全及研究渡輪路線是否可行。啟德七欖商機｜九龍城小店「朝啡夕酒」推優惠試水溫　冀更多誘因吸客行遠點光顧

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