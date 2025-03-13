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凍齡女神｜50歲林志玲大曬最強Body　身體1比例媲美20歲少女　凍齡秘訣曝光【多圖】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林志玲天使面孔魔鬼身材，一身晚裝索爆全場。（Facebook@林志玲）

【林志玲／凍齡／名模／性感】50歲林志玲堪稱「台灣第一名模」，近日身穿性感透視晚裝現身巴黎時裝周，完美身材比例配搭仙氣美貌，讓粉絲們大飽眼福。即使她近年榮升人妻且成為人母後，外表無跌ｗatt之餘，更增添一份知性美。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

50歲台灣第一名模林志玲獲邀出席巴黎時裝周，周一（10日）被粉絲在在場外捕獲，在小紅書上發佈影片，大讚林志玲的美貌，形容被「美顏震撼，太美了吧」。片中看到林志玲精緻的妝容和一頭啡色微捲長髮，身穿黑色蕾絲透視連身裙，薄紗透出性感身材，凹凸有致，美貌出眾如同仙女下凡。林志玲全程一臉笑容，舉手投足散發仙氣和氣質。

林志玲性感透視裝逐張睇：

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凍齡女神｜年雖過半百　身材不輸20歲少女

隨後，她在其小紅書上載一張在健身室，站在跑步機上準備跑步的背影。身穿粉紅色貼身運動套裝的她，下半身腰臀腿比例超級誘人，逆天長腿依舊吸睛，誘人程度絕對不輸正值花樣年華的20歲少女。

林志玲已經50歲，但身材依然非常誘人。（Facebook@林志玲）

凍齡女神｜林志玲5大保養秘訣

1. 每天喝足2公升暖水

林志玲將喝水視為保養的第一步，每天堅持飲用2公升的暖水。她早晨起床後會先喝一杯溫開水，能喚醒身體機能，促進新陳代謝，幫助肌膚排毒。充足的水分攝取，讓她的肌膚保持水潤彈性，散發自然光澤。她曾說過，

水是肌膚最好的朋友，喝對了，肌膚自然會感謝你。

2. 加濕器鎖住肌膚水分

除了喝水，林志玲特別注重環境對肌膚的影響，故此家中常備加濕器，尤其是在乾燥季節或長時間開冷氣時，加濕器能有效防止肌膚水分流失，減少細紋與脫皮的產生。此外，她也盡量減少開冷氣的時間，讓肌膚在自然環境中保持水潤狀態。

點擊即睇林志玲零死角仙氣圖

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3. 牛奶加精油浸浴

林志玲為了保養身體每寸肌膚，會浸「牛奶加精油浴」。牛奶中的乳酸能溫和去除角質，而精油則能深層滋養肌膚，在浸浴同時放鬆身心靈，趁著浸浴時間與自己獨處。

4. 隨身攜帶防曬

紫外線是肌膚老化的頭號敵人，故此林志玲隨身都會攜帶防曬乳，隨時補搽。

5. 每日有氧運動

林志玲堅持每天進行至少30分鐘的有氧運動，如慢跑、游泳或瑜伽，保持活力。這些運動不僅是促進新陳代謝，還能保持心肺功能健康，讓肌膚由內而外散發光澤。她認為，運動是維持緊緻體態與年輕肌膚的最佳方式，也是她逆齡生長的關鍵之一。

凍齡女神｜婚後淡出幕前　專心相夫教子

50歲林志玲與43歲日本組合EXILE成員AKIRA（黑澤良平）在2019年結婚，林志玲在2022年榮升人母，如今仔仔已經兩歲大。林志玲婚後一度宣佈淡出娛樂圈，隨夫移居日本生活專注相夫教子，一家三口生活幸福美滿。據悉，林志玲當年48歲高齡宣布懷孕消息後，曾一度被傳聘請代母代孕產子。

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