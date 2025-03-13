劉鑾雄樓｜劉鑾雄慈善基金捐贈4億元　甘比出席中山大學附屬第一醫院「劉鑾雄樓」落成禮

▲ 劉陳凱韻女士今天出席「劉鑾雄樓」的啟用儀式，接受中山一院院長肖海鵬頒發鳴謝證書。

【中山一院 / 劉鑾雄樓 / 劉鑾雄慈善基金】劉鑾雄慈善基金信託人之董事暨華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻今日（13日）出席《中山大學附屬第一醫院（中山一院）醫學綜合樓—劉鑾雄樓落成儀式》。

中山一院醫學綜合樓總投資超過6億元，獲劉鑾雄慈善基金全捐4億元，樓宇並獲冠名為「劉鑾雄樓」。大樓於2019年9月奠基，總建築面積近7.6萬平方米，建築高度98.2米，包括地上25層及地下4層。

中山大學附屬第一醫院醫學綜合樓劉鑾雄樓封頂 甘比謙稱：為內地醫療作微薄貢獻

劉鑾雄樓｜為大灣區建立30分鐘醫療緊急救治圈

劉鑾雄樓的啟用進一步提升醫院疑難重症診治和醫療應急與救治能力，為優質醫療服務帶來更多資源。

大樓除開設婦女兒童中心、建華國際醫療中心外，更與美國哈佛大學麻總百瀚（MGB）、佛山市中醫院合作打造中西醫結合運動醫學中心。

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醫院的加護病房（ICU）更配備了價值60萬的衛泰格（VitalGo）電動病床，幫助提升患者的可移動性與舒適性。

此外，大樓亦設置了急救中心、手術中心，天台設有緊急救援直升機停機坪，為粵港澳大灣區建立30分鐘醫療緊急救治圈。

劉鑾雄樓｜打造全新婦女兒童中心

中山一院是中山大學附屬醫院的龍頭，而位於劉鑾雄樓、由院方傾力打造全新的婦女兒童中心，融合生殖與產科、婦科、兒科三大頂尖學科，是致力於構建婦女兒童全生命周期的醫療保障體系。

建華國際醫療中心則由恒力集團董事長、總裁陳建華先生捐建，提供涵蓋中山一院所有專科的國際先進診療技術，開展多學科協作診療。最近，院方更正式接入了「滿血版」DeepSeek，並於今天發布全球首個腹膜透析大模型智能助手。

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劉鑾雄樓｜院長：發展兒童婦女醫療 響應國家政策要求

劉陳凱韻表示：「中山一院是中國頂尖的百年名院，這裡醫生技術精湛、醫德高尚，服務暖心，就醫體驗一流，享譽海內外。醫療衛生事業是劉鑾雄慈善基金關註支持的重要領域，基金自2009年起就陸續捐資支持中山一院建設發展。

她續指，「相信劉先生看到這一幕之後，會和我一樣感到特別欣慰！」，並祝願中山一院繼續攀登醫學高峰，創造生命奇跡，為民眾健康帶來更多福音。

中山一院肖海鵬院長說：「我們把醫院設施最好、環境最優的地方——醫學綜合樓-劉鑾雄樓用於發展婦女兒童醫療，正是積極響應國家政策要求，落實全國兩會精神的重要舉措。這座大樓承載著中山一院人的追求和夢想，更承載著中山一院與國家同頻、與時代共振的擔當。」

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