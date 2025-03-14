改善脂肪肝｜30歲女早餐改吃2種食物　3個月脂肪肝竟神奇消失

【脂肪肝／肝硬化／早餐食法／抗性澱粉／減肥】中大過去研究指出，本港有近四分之一人口患脂肪肝，而一旦患上脂肪肝，長遠而言可能引起肝硬化，甚至肝癌的風險。但近日有台灣醫生便分享，曾有一名30多歲有脂肪肝問題的女病人，透過改變早餐食法，不但於3個月內瘦了11磅，更令脂肪肝問題完全消失。

最新影片:

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在Facebook發文表示，該名30多歲女病人本身有輕度脂肪，需要長期覆診，但有天當她如常來到醫院覆診時，他竟發現女病人的脂肪肝竟然消失了。他於是問女病人最近是否有變瘦，對方即開心回答，最近3個月瘦了5公斤（11磅），從76公斤（167磅）降到71公斤（156磅）。

女病人又指她並非靠運動瘦身，而是通過改變早餐食物組合，就自然變瘦。她表示：

早上改吃1至2條番薯 約100至200克，1條香蕉，有時在再多兩隻水煮蛋，加上一杯咖啡。

除此之外，她又指以前早餐會吃麵包，現在都不吃了。晚上盡量不吃澱粉，就自然瘦下來了。

健康早餐組合

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雪藏番薯 : 澱粉結構會轉變成為「抗性澱粉」，避免進食澱粉質後出現血糖飆升的情況。

初熟香蕉 : 含有「抗性澱粉」，適合減肥人士食用，初熟葡萄糖和果糖的含量亦較低。

水煮蛋: 無油零調味，是優質蛋白質來源。

黑咖啡: 每天喝1杯咖啡，幫助減少17%膽結石風險。

錢政弘進一步解釋，女病人平日朝早所食的番薯是經過雪藏，當中的澱粉結構會轉變成為「抗性澱粉」，對於人體來說是較不容易被消化吸收，可以避免進食澱粉質後出現血糖飆升的情況。此外，女病人選擇食的香蕉是「初熟」，同樣含有「抗性澱粉」，適合減肥人士食用。他表示，香蕉外皮的黑點越多，代表香蕉越成熟，其葡萄糖和果糖的含量亦越高，容易造成血糖上升。而水煮蛋無油零調味，是優質蛋白質來源，減肥人士可以放心食用，攝取足夠營養時亦無負擔。

同場加映: 增強記憶力早餐

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook發文，分享他最近習慣吃的早餐，表示增強記憶力的早餐應包括核桃、夏威夷果仁、黑巧克力和蛋白質這4種食物，而他也親證最近這樣吃之後，記憶力有所改善。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映: 3類易致癌早餐食物

據日媒《週刊女性PRIME》報道，當地癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指出，以下3種常見的早餐食物，如果經常進食，恐增加致癌風險：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5