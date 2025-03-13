新醫院啟用｜中山一院「劉鑾雄樓」啟用　設婦女兒童中心提供全面醫療體系

▲ 中山一院「劉鑾雄樓」啟用，設婦女兒童中心提供全面醫療體系。

劉鑾雄慈善基金信託人之董事暨華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（甘比）今天（13日）出席《中山大學附屬第一醫院（中山一院）醫學綜合樓—劉鑾雄樓落成暨建華國際醫療中心、婦女兒童中心啟用儀式》，參與設施的啟動儀式並見證院方與多個國內外相關機構的簽約儀式。

▲ 劉陳凱韻（左）今天出席「劉鑾雄樓」的啟用儀式。（相關機構提供）

新醫院啟用｜「劉鑾雄樓」完善醫療配置 建立30分鐘緊急救治圈

「劉鑾雄樓」作為中山一院醫學綜合樓，於2019年9月奠基，建有地上25層及地下4層，總建築面積近7.6萬平方米。大樓總投資超過6億元，獲劉鑾雄慈善基金全力支持，捐贈港幣4億，樓宇並獲冠名為「劉鑾雄樓」。

「劉鑾雄樓」除開設婦女兒童中心、建華國際醫療中心外，更與美國哈佛大學麻總百瀚（MGB）、佛山市中醫院合作打造中西醫結合運動醫學中心。醫院的加護病房（ICU）更配備了價值60萬的衛泰格（VitalGo）電動病床，助提升患者的可移動性與舒適性。此外，大樓亦設置了急救中心、手術中心，天台也有緊急救援直升機停機坪，為大灣區建立30分鐘醫療緊急救治圈。

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新醫院啟用｜全新婦女兒童中心 提供婦女兒童全生命周期服務

其中全新的婦女兒童中心融合生殖與產科、婦科、兒科三大頂尖學科，致力構建婦女兒童全生命周期的醫療保障體系。而建華國際醫療中心則由恒力集團董事長、總裁陳建華先生捐建，提供涵蓋中山一院所有專科的國際先進診療技術，開展多學科協作診療。院方近日更正式接入了「滿血版」DeepSeek，並於今天發布全球首個腹膜透析大模型智能助手。

劉陳凱韻在啟用儀式上表示，中山一院是中國頂尖的百年名院，這裡醫生技術精湛、醫德高尚，而醫療衛生事業是劉鑾雄慈善基金關註支持的重要領域，基金自2009年起就陸續捐資支持中山一院建設發展。相信「劉先生看到這一幕之後，會和我一樣感到特別欣慰！」她亦祝願中山一院繼續攀登醫學高峰，創造生命奇跡，為民眾健康帶來更多福音。中山一院肖海鵬院長指，把醫院設施最優良的醫學綜合樓「劉鑾雄樓」用於發展婦女兒童醫療，正是積極響應國家政策要求，落實全國兩會精神的重要舉措。

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