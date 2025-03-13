  • 26°C
香港時間：2025313日 (四) 18:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全國兩會｜李慧琼：民營經濟發展會越來越旺盛　呂堅：年均接約40宗企業在內地營商申訴

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李慧琼指，隨著《促進民營經濟法》在全國人大常委會正審議，相信民營經濟發展會越來越旺盛。(民建聯供圖)

全國人大常委李慧琼指，隨著《促進民營經濟法》在全國人大常委會正審議，相信民營經濟發展會越來越旺盛，國家透過立法釋放重要信息，就是既促進、又保護民營經濟，而不論國企、民企，在發展經濟上均是同等重要。

點擊圖片放大

民建聯今日在總部舉辦「全國兩會精神分享會2025」，邀請李慧琼和多位港區人大代表、政協委員主講。李慧琼表示，在今年初DeepSeek爆發式出現，外界對國家科技及升級轉型充滿信心。

全國政協委員呂堅透露，自從民建聯成立人大政協辦事處後，每年平均接獲約40宗關於企業在內地營商的申訴，相信民企歡迎《促進民營經濟法》的審議及期待盡快落實。

黃英豪：聯通世界是民建聯重點工作

今年政府工作報告在「港澳篇章」中，首度提及「深化國際交往合作」，港區全國人大代表黃英豪形容，這是中央對香港、澳門兩個特別行政區的期許。他指，在國務院副總理丁薛祥參加港區人大代表團會議期間，他發言時提到民建聯自改革後，「聯通世界」是其中一項重點工作。

港區全國人大代表黃冰芬建議，社會各界可以透過邀請外地朋友來港、透過拍外語視頻推廣香港等方式，人人都可以向外宣傳香港形象。

陳勇：仍需時刻警惕 維護國安

港區人大代表陳勇表示，丁薛祥參加代表團會議期間，亦提到三項重要訊息，其中提到特區在去年就《基本法》23條立法後，安穩局勢是來之不易，惟仍然需要時刻警惕，維護國家安全，而中央會持續「一國兩制」，亦繼續全力支持特首和特區拼經濟，鞏固提升香港獨特的地位和優勢。

陳克勤要求成員適時到社區分享兩會精神

民建聯主席陳克勤要求，民建聯成員需要融會貫通兩會重要精神，並適時到社區與社會各界人士分享。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

全國兩會｜設「購房資金通」納港區人大代表團聯名建議　便利內地人才來港置業
16:34 2025/03/11
全國兩會｜設「購房資金通」納港區人大代表團聯名建議　便利內地人才來港置業
全國兩會｜全國人大會議閉幕　習近平離場時駐足與梁振英、何厚鏵打招呼
17:43 2025/03/11
全國兩會｜全國人大會議閉幕　習近平離場時駐足與梁振英、何厚鏵打招呼
全國兩會｜施榮懷：國家賦港新戰略定位　以香港所長貢獻國家所需
15:30 2025/03/10
全國兩會｜施榮懷：國家賦港新戰略定位　以香港所長貢獻國家所需
政府工作報告｜梁振英：政府工作報告與施政報告不同　國家是會完成目標
今日 16:21
政府工作報告｜梁振英：政府工作報告與施政報告不同　國家是會完成目標

你可能感興趣

全國兩會｜設「購房資金通」納港區人大代表團聯名建議　便利內地人才來港置業
16:34 2025/03/11
全國兩會｜設「購房資金通」納港區人大代表團聯名建議　便利內地人才來港置業
全國兩會｜全國人大會議閉幕　習近平離場時駐足與梁振英、何厚鏵打招呼
17:43 2025/03/11
全國兩會｜全國人大會議閉幕　習近平離場時駐足與梁振英、何厚鏵打招呼
全國兩會｜施榮懷：國家賦港新戰略定位　以香港所長貢獻國家所需
15:30 2025/03/10
全國兩會｜施榮懷：國家賦港新戰略定位　以香港所長貢獻國家所需
立法會 陳克勤 丁薛祥 黃英豪 民建聯 人大政協 李慧琼 人大常委 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）