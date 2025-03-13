全國兩會｜李慧琼：民營經濟發展會越來越旺盛　呂堅：年均接約40宗企業在內地營商申訴

▲ 李慧琼指，隨著《促進民營經濟法》在全國人大常委會正審議，相信民營經濟發展會越來越旺盛。(民建聯供圖)

全國人大常委李慧琼指，隨著《促進民營經濟法》在全國人大常委會正審議，相信民營經濟發展會越來越旺盛，國家透過立法釋放重要信息，就是既促進、又保護民營經濟，而不論國企、民企，在發展經濟上均是同等重要。

▼ 點擊圖片放大

民建聯今日在總部舉辦「全國兩會精神分享會2025」，邀請李慧琼和多位港區人大代表、政協委員主講。李慧琼表示，在今年初DeepSeek爆發式出現，外界對國家科技及升級轉型充滿信心。

全國政協委員呂堅透露，自從民建聯成立人大政協辦事處後，每年平均接獲約40宗關於企業在內地營商的申訴，相信民企歡迎《促進民營經濟法》的審議及期待盡快落實。

黃英豪：聯通世界是民建聯重點工作

今年政府工作報告在「港澳篇章」中，首度提及「深化國際交往合作」，港區全國人大代表黃英豪形容，這是中央對香港、澳門兩個特別行政區的期許。他指，在國務院副總理丁薛祥參加港區人大代表團會議期間，他發言時提到民建聯自改革後，「聯通世界」是其中一項重點工作。

港區全國人大代表黃冰芬建議，社會各界可以透過邀請外地朋友來港、透過拍外語視頻推廣香港等方式，人人都可以向外宣傳香港形象。

陳勇：仍需時刻警惕 維護國安

港區人大代表陳勇表示，丁薛祥參加代表團會議期間，亦提到三項重要訊息，其中提到特區在去年就《基本法》23條立法後，安穩局勢是來之不易，惟仍然需要時刻警惕，維護國家安全，而中央會持續「一國兩制」，亦繼續全力支持特首和特區拼經濟，鞏固提升香港獨特的地位和優勢。

陳克勤要求成員適時到社區分享兩會精神

民建聯主席陳克勤要求，民建聯成員需要融會貫通兩會重要精神，並適時到社區與社會各界人士分享。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】