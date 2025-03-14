足球女將︱Rose Ma被教練郭嘉諾指表現令人失望　馬俊怡強忍淚水再練習

▲ 《足球女將》Rose Ma在比賽表現強差人意，強忍淚水。

【足球女將 / 馬俊怡 / Rose Ma】ViuTV節目《足球女將》內容以成立一隊女子足球隊為目標，首輪招募24位有運動細胞的美女藝人和KOL等，由零開始進行5個月特訓及與不同球隊作賽，誓要進入「一球入魂」狀態。

過程中，她們要爭取只有11名的出線名額。最後，這一支足球隊將於3月份尾公開挑戰本地的女子足球隊伍。



在今晚（3月13日）和明晚（3月14日）播出的兩集《足球女將》，一眾女將將進行練習賽。主教練郭嘉諾和技術總監丘建威十分緊張，不停大聲提醒走位和戰術。

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▲ 24位足球女將準備測試守門員潛質。

足球女將︱Rose Ma亦強忍淚水再練習

最初被視為名列前11人的馬俊怡（Rose Ma）在比賽中表現強差人意，郭Sir坦言她是令自己失望的球員：「我見佢今日一次都冇笑過，我諗佢對自己都好失望」。

自知仍有進步空間的Rose Ma亦強忍淚水地表示要再勤力練習。不過失望中亦有驚喜，在測試守門員潛質時，文毅施（Moriah）和吳少娟（Shiho）被讚肯用手來接波，不會害怕迎面而來的足球是很好的表現。

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足球女將︱首次正式落場作賽

練習賽後，「足球女將」們將要迎接第一次正式的11人比賽，對手是車路士足球學校（香港）的仁足社女子隊U15。

賽後，郭Sir表示這次比賽是一個很好的經驗，至少完場後大家也是開心的，這就是享受足球。

丘Sir希望大家感受足球的苦後，可慢慢感受到其樂趣，強尼更坦言：「我人生第一次見到有人一路踢波一路喊。起碼我覺得你哋係對自己有要求，呢樣嘢好緊要。」只見一眾女將一邊聆聽教練們的賽後感想，一邊流下未知是苦、是甜，抑或是喜、是悲的淚來。

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