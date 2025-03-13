長和賣港口｜評論文章批評漠視國家利益籲三思　港澳辦轉載

【長和賣港口 / 巴拿馬運河 / 港澳辦】長和 （00001）早前宣布計劃出售巴拿馬港口在內的非中國港口資產。中央港澳辦網站晚上轉載《大公報》評論文章，題為「莫天真 勿糊塗」，指有關交易非「普通商業行為」，更籲「面對如此大事大義大節，有關企業當三思」。

據知，港澳辦昨晚的有關轉載，已引起本港政商界高度關注。本報正向長和查詢，暫未獲回覆。

全文如下：

當前，世界百年變局加速演進，中美戰略博弈日趨激烈，正可謂風高浪急。美國將中國視為主要競爭對手，竭力遏制打壓中國發展。

最近有一個動向引起各方強烈反響：香港長江和記實業有限公司日前公告稱與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，擬向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓其持有和運營的分布於23個國家的43個港口及配套物流網絡，包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾港口。

有人說，這個交易是普通的商業行為。果真如此嗎？

大家都能看到的是，特朗普今年1月剛就職便指中國在控制巴拿馬運河，高調宣稱美國要「收回」來，必要時不惜動用軍隊。緊接着，美國務卿魯比奧首次外訪即直奔巴拿馬進行施壓。之後，趕在特朗普第一次作國會演講前夕，上述消息被釋放出來。這一切難道只是時間上的巧合？這到底是什麼性質的交易？

交易非「普通商業行為」

事實上，一些美英媒體已披露其中不少內幕。有媒體報道指，貝萊德CEO芬克與特朗普私交甚篤，在收購洽談期間曾到白宮向特朗普匯報有關情況。無怪乎特朗普在國會發表演講時得意洋洋宣布做成了這個「大刁」（Big Deal），自吹「沒有把巴拿馬給中國」。很顯然，特朗普和美國方面一點都沒有把這個交易視為「普通的商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段。

許多網友指出，巴拿馬運河是全球航運的咽喉要道，全球6%的海運貿易經此通行，中國商船貨運量佔比達21%，是中國與拉美、加勒比地區貿易的核心要道。巴拿馬運河被「美國化」「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國在此的航運貿易勢必受制於美。美國一旦實施諸如選擇性限流、加徵「政治附加費」等手段，中國企業的物流成本與供應鏈穩定性將面臨很大風險。還有網友指出，通過這個交易，貝萊德將控制全球約10.4%的集裝箱碼頭吞吐量，躋身全球三大港口運營商，其完全可能配合美國對華打壓政策，提高中國貨運停靠成本，擠壓中國航運企業份額。同時這個交易也使中國企業多年經營的港口網絡出現重大缺口，進而使海外發展利益被美國蠶食。更有網友指出，美國或將以這個交易為「範本」，通過政治施壓在全球範圍掀起港口併購，控制世界更多關鍵港口，並用「長臂管轄」實施打壓手段，讓中國船舶「無處可靠」。

這絕非危言聳聽，根據美國政府一項行政命令草案，其已計劃向中國有關船隻收取特別停靠費用，並將敦促盟友也採取類似措施，否則將遭到報復。如果美國的種種算計得逞，必然會對中國的造船、航運、外貿乃至共建「一帶一路」造成衝擊，也勢將直接影響香港鞏固提升國際航運、貿易中心地位，並威脅、破壞全球正常的航運、貿易秩序和安全。

可見，這個交易是美國運用國家力量，通過脅迫、施壓、利誘等卑鄙手段侵吞他國正當權益的霸權行徑，是包裝成「商業行為」的強權政治。美國政客的狼子野心昭然若揭，司馬昭之心，天下誰人不知？據一些美英媒體報道，美國智庫戰略與國際研究中心學者就認為這個交易是美國在與中國全球競爭中取得的「重大勝利」，那些反華政客更將其視為「奪回戰略樞紐」的關鍵一步。

大事大義大節前應當三思

正因如此，網友普遍對這個交易和長江和記公司提出強烈質疑和批評，認為這是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人。網友的這些情緒表達是完全可以理解的。

面對如此大事大義大節，有關企業當三思，應好好想想有關問題的性質和要害是什麼，好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊。