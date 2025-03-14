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兩地牌私家車未能「自由行」惹議　知情者︰需先過兩關

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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所有已獲深港口岸通行許可的私家車已獲增發大橋的行車許可。（資料圖片）

現時兩地牌私家車須使用指定口岸出入境，政商界不時有人對此有意見，全國政協副主席梁振英日前開腔指不合理。政府則說，一直積極推動「一車多關」措施。不過，據知，實際操作時並非想象中容易，各方正在想辦法克服。

究竟有何難處？

難一蹴而就 需與粵方商議評估

有知情者說，運輸及物流局的回覆其實已暗藏答案︰「現時的安排是由粵港雙方訂定」，換言之，並非香港一方想放就放。雖然民建聯去年曾說中央反應正面，但不可能一蹴而就，具體仍要和廣東相關部門商議落實。更重要的是，需先評估「一車多關」對各陸路口岸運輸的影響，似乎大家現時只想到便利，而未想到實際運作會有何問題出現。

有熟悉運作的政界中人解釋，如果大量兩地牌私家車集中在某個口岸過境，可能會影響口岸交通，車龍倒灌亦會影響口岸附近的本地交通和主要幹道運作。該人又提醒，若就兩地牌私家車實施「一車多關」，口岸通關情況未必會如現時一般暢順，而兩地牌私家車常規配額的使用者，亦難以估計交通和通關所需的時間。因為，要推行「一車多關」，便先需想到解決上述問題的方法。

張劍平：不設限恐致大塞車

港粵直通巴士協會副理事長張劍平亦說，建議對大灣區融合是好事，但同時要考慮各個關口的承受能力，「即使是大巴，每個關口亦有配額。」強調現時各個關口的車流量均已「超標」，擔心若不設限，會出現大塞車。他舉例，在不設限的情況下，若很多港人在假期要去深圳大鵬灣，或選擇最近的蓮塘口岸，但該口岸容量較少，便會無法承受。

不過，支持放寬兩地牌私家車「一車多關」的議員則有不同意見，新民黨議員何敬康認為，可善用科技解決有關問題。例如，每輛車依然有指定首選口岸，但可以在網上預約其他口岸的時段通關，確保口岸不會有過多車輛。至於部分最繁忙時段，例如星期日晚由內地返港，則維持指定口岸通關。

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