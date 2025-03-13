天文現象︱血月2025攻略附最佳觀賞時間　傳說是不祥先兆？

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【月全食/血月/天文現象】2025年首場天文奇觀月全食將於3月14日隆重登場，屆時更會伴隨「血月」的罕見現象。不過今次香港並非最佳觀賞地點，但天文迷們仍可透過網上直播等方式一睹「血月」風采。

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2025年首場「血月」將於3月14日登場，全程歷時6小時2分37秒，其中本影食階段持續3小時38分15秒，全食階段則持續1小時5分24秒12。這次月全食在美洲地區與東太平洋可見全過程，南美洲東部部分地區可見月沒帶食，大洋洲及日本、韓國等地則可見月出帶食。不幸的是，這場天文奇觀，在香港、台灣是無法觀察到的。

今次只得網上看到，但想親身見到月全食就要等一等，2025年9月8日月全食將會在香港出現，時間是0:26am-3:36am，屆時記得時間，準備好心情迎接。

血月︱什麼是血月？

血月是月亮在月全食時呈現出紅色或橙色的現象。這種顏色的變化是因為當地球在太陽與月亮之間時，地球的影子將覆蓋月亮，但陽光經過地球大氣層折射後，紅色光波因為波長較長，最容易穿透大氣並投射到月亮表面，形成血紅色的月亮。

血月︱血月代表不祥先兆？

關於血月，有許多傳說和故事在不同文化中流傳。以下是一些特別著名的：

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雖然這些傳說往往帶有神秘色彩，但科學已經揭示血月是月全食的自然現象，並不具有任何特殊或神秘力量。不過，傳說和故事仍舊豐富了人類對自然現象的文化想像。

血月︱以往出現血月後的不祥事件

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以上歷史事件可能純粹巧合，如以科學角度來說，「血月」只是天文現象，當作景色欣賞便可！

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