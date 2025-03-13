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撞鬼面相｜皓云師傅揭4大撞鬼面相及掌相　耳仔出現2特徵撞鬼機率達8成

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 34 分鐘前

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原來撞鬼有樣睇，真的很恐怖！

【玄學/皓云師傅/撞鬼面相】清明節快到，由於掃墓地方陰氣較重，不少人都擔心自己會撞鬼，靈異節目《直播靈接觸》最新一集主題為「睇掌睇相 - 撞鬼篇」，就請來玄學大師皓云師傅擔任嘉賓， 跟大家分析易撞鬼的面相和掌相，他更提到當耳仔出現兩特徵，撞鬼機率會達至8成！

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皓云師傅在節目中提到有4大撞鬼面相及掌相，包括印堂發黑、面色蒼白及手掌虎口位置有紫青色，他說︰「印堂位係兩眉中間、高一隻手指位。如果呈現啞黑色，就容易撞鬼。特別係夜晚同去醫院，容易撞到啲唔好嘢跟住。」

然後他提到較少人留意的「面色」及「耳色」，如果兩者都呈現啞白色時，就要特別小心，避免去一些陰氣重的地方，皓云師傅補充說︰「容唔容易撞鬼，睇耳仔好緊要，白仲衰過黑，耳仔蒼白加上有耳鳴，撞鬼機率達8成。」

點撃下圖即睇撞鬼面相掌相：

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撞鬼面相掌相｜1.印堂發黑

印堂是兩眉中間、高一隻手指位，如果呈現啞黑色，就容易撞鬼，尤其在晚上或出入醫院時，特別容易招惹髒東西。

撞鬼面相掌相｜2.面色蒼白

當臉部呈啞白色，好像沒有血色、血氣時就要特別小心，避免去一些陰氣重的地方。

撞鬼面相掌相｜3.手掌虎口位紫青色

如果手掌虎口位置在沒有被打被撞的情況下，突然呈紫色或者一大塊青色，那段時間容易被陰的東西跟住。

撞鬼面相掌相｜4.耳仔啞白色

耳仔為腎水，原來腎為陰的地方，這地方呈白色比黑色再嚴重一些，如果再加上出現耳鳴，撞鬼機率達至8成。

撞鬼面相掌相｜友人喜歡拜陰廟求財而出事

此外，皓云師傅講提到一位朋友的故事，因為對方喜歡拜陰廟求財而出事，他說︰「我們2013年左右認識，當時他正正常常，隔兩年再見他，面無血色，好像在面上批了水泥一樣，看上去不對勁，再幾年後的朋友聚會，他已經走了，原因是自殺，那位朋友當時都只是30、40歲。」該友人曾對外透露經常受靈體騷擾，終日疑神疑鬼，最後抵受不住壓力跳樓自殺。

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