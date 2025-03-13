醫學科研｜中大新方法篩查血漿EB病毒 可測出無病徵的鼻咽癌
港聞
撰文： 鄭寶生
發布時間： 22 分鐘前
鼻咽癌是華南地區發病率較高的癌症，中大醫學院團隊透過次世代DNA測序技術，檢測癌細胞於血漿內釋放的「血漿EB病毒（Epstein-Barr virus）DNA」，從而分辨出患鼻咽癌的高風險人士。
幾乎所有鼻咽癌病例都與EB病毒感染有關，因此檢測癌細胞於血漿內釋放的EB病毒DNA，有助診斷出鼻咽癌患者。然而，超過90%人口都曾感染EB病毒，以傳統檢測方法作鼻咽癌診斷會有困難。
中大醫學院透過次世代DNA 測序技術，成功識別出一系列鼻咽癌癌細胞釋放的血漿EB病毒DNA分子特徵，這些特徵與一般EB病毒感染人士的病毒特徵顯著不同。團隊發現，血漿中帶有此一系列特徵的人士，未來4年患上鼻咽癌的風險，是未有發現EB病毒DNA的人士的87倍。
研究結果顯示，利用DNA片段特徵為基礎進行癌症檢測，有助更精準地預測患癌風險。中大研究已於國際頂尖醫學期刊《癌細胞》（Cancer Cell）發表。
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