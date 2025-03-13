職場悲歌｜一年做足319日  48歲浙大教授1病猝逝  妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂

【教授／過勞／工時／加班／腦出血】浙江大學材料科學領域權威兼特聘教授劉永鋒，於上周三（5日）因突發腦出血搶救無效逝世，終年48歲。其妻透過公開信揭露丈夫近一年「319個工作日、135天出差」的超負荷工作狀態，直指此高強度模式已持續18年，呼籲正視高校科研人才過勞問題。

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綜合內媒及《聯合早報》報道，劉永鋒於今年1月21日在西安出差會議現場突發腦出血，經43日救治後仍不幸離世。家屬事後調取劉永鋒2024年3月至事發前的行蹤記錄顯示，整合出他近一年間的工作時間。

據紀錄顯示，劉永鋒進出浙大記錄達319個工作日，其中135天為外地出差，剩餘未有出差日子則有105日下班時間晚於10時，遠超法定工作日一倍有餘，換算全年無休比率高達87.4%，其妻於公開信中悲痛表表示：「這種高強度狀態已持續整整18年。」

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職場悲歌｜遺孀公開信控訴：整個中青年科研群的縮影

據了解，劉永鋒為浙江大學本碩博連讀精英，2007年留校任教、2012年晉升教授，專攻儲氫材料與鋰電池電極材料研究，主導國家級科研項目21項，獲48項發明專利，其中包含美日國際專利2項，他所帶領的團隊於納米化儲氫材料、高容量儲鋰技術等領域中，具有國際影響力。

遺孀在公開信中悲痛表示，丈夫這種「瘋狂工作節奏」除了是他18年來的日常外，亦是整個中青年科研群的縮影，強調高校中青年學者普遍面臨「論文、項目、經費」多重壓力，長期過勞卻缺乏健康保障機制，呼籲校方與社會正視科研工作者權益，建立有效預防體系以避免悲劇重演，惟目前浙大校方尚未對工時爭議公開回應。

同場加映｜出血性腦中風或因高血壓所致

腦溢血又稱「腦出血」或「出血性腦中風」，屬於大腦血管疾病。腦神經科專科醫生盧文偉接受本報訪問時曾指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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腦出血｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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資料來源：聯合早報

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