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中西區古蹟｜西營盤舊贊育醫院主樓、上環廣福祠列為法定古蹟

港聞

發布時間： 2 小時前

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（古物諮詢委員會文件）

古物諮詢委員會今日（13日）下午開會，決定將兩項一級歷史建築列為法定古蹟，包括西營盤舊贊育醫院主樓及上環廣福祠。

舊贊育醫院主樓中西合璧

舊贊育醫院由華人公立醫局委員會創立，於1922年啟用。它是香港第一所華人婦女產科醫院，旨在以現代化方法提供產科服務和培訓華人助產士。為應付戰後急增的產科服務需求，舊贊育醫院於1955年遷往醫院道新址，以擴展服務，名為「贊育服務處」，並於1973年易名為「西區社區服務中心」。

舊贊育醫院主樓是現存少數與華人公立醫局委員會有關聯的建築物，樓高四層，設有地庫，採用新古典主義建築風格，糅合中式元素。雖然醫院在1939年在主樓兩翼各加建一層作為宿舍，但加建部分與原有結構十分相配。大樓的建築元素目前狀況良好，證明建築物在很大程度上保持原貌。

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廣福祠救助貧苦　促成東華醫院成立

至於上環廣福祠又稱廣福義祠及百姓廟，早於1851年由商人譚才及13名華人精英倡議興建，並在1895年（光緒二十一年）建成，為，為來自內地但在港離世的華工提供安放神主牌的地方。祠內除了供奉主神地藏王菩薩外，也供奉了來自其他廟宇的神明及文物，例如濟公、綏靖伯和太歲。

廣福祠同時它更收容病人、無依者及老人，並為他們提供診治服務，揭示了早年貧苦及病患華人的惡劣生活條件，以及缺乏本地居民能負擔的醫療服務的情況。這些情況促成了東華醫院的成立，並在十九世紀後期展開慈善工作。

廣福祠屬三進兩院的格局，建於高台之上，青磚和花崗石門口的匾額和楹聯都保存完好。廣福祠外部最觸目的建築特色為前廳正脊上的石灣陶塑，這脊飾於1895年隨廣福祠落成屹立至今，以中國小說《封神演義》為題。

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