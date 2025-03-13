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飲食情報｜咖啡店COFFEELIN吉隆坡IF ONLY限定活動　靚仔調酒師來港落場

休閒消費

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4款酒吧經理 Linus 親自設計期間限定飲品菜單

香港米蘭風咖啡店 COFFEELIN 邀來吉隆坡人氣咖啡館 IF ONLY，展開為期三天的快閃聯乘活動， IF ONLY 酒吧經理 Linus 親身到港，為咖啡愛好者和美食家帶來獨特的馬來西亞風味。

COFFEELIN 致力宣揚米蘭咖啡文化，機緣之下碰上吉隆坡人氣咖啡館 IF ONLY，兩地兩個餐飲單位對經營咖啡酒吧的熱情同出一轍，衍生這次別出心裁的跨地區咖啡交流。

香港米蘭風咖啡店 COFFEELIN

IF ONLY 的酒吧經理 Linus首次來港，帶來 IF ONLY 的自家咖啡豆和私藏品飲酒單，進行近年常見的「BAR TAKEOVER」聯乘活動，為香港的美食界注入新活力。

COFFEELIN亦推出一系列期間限定的特別飲品和小吃，讓食客體驗獨特的馬來西亞風味，酒精類飲品包括班蘭椰糖咖啡馬天尼和港式奶茶甜酒，非酒精類則有抹茶荔枝椰子特飲和無酒精澄清雞尾酒。

酒吧經理 Linus首次來港

此外，原有菜單上多款小吃，如炸魷魚、雞翅、巴馬火腿與松露薯片，以及巴馬火腿與布里奶酪小吃，亦會換上加入馬來參巴醬製作的蛋黃醬，點綴馬來美食的特色。

COFFEELIN x IF ONLY  - BAR TAKEOVER

日期：3月14日至16日

地址：炮台山電氣路 228 號地下 

營業時間：8:00am - 8:00pm 

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