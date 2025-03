飲食情報｜咖啡店COFFEELIN吉隆坡IF ONLY限定活動　靚仔調酒師來港落場

▲ 4款酒吧經理 Linus 親自設計期間限定飲品菜單

香港米蘭風咖啡店 COFFEELIN 邀來吉隆坡人氣咖啡館 IF ONLY,展開為期三天的快閃聯乘活動, IF ONLY 酒吧經理 Linus 親身到港,為咖啡愛好者和美食家帶來獨特的馬來西亞風味。

COFFEELIN 致力宣揚米蘭咖啡文化,機緣之下碰上吉隆坡人氣咖啡館 IF ONLY,兩地兩個餐飲單位對經營咖啡酒吧的熱情同出一轍,衍生這次別出心裁的跨地區咖啡交流。

▲ 香港米蘭風咖啡店 COFFEELIN

IF ONLY 的酒吧經理 Linus首次來港,帶來 IF ONLY 的自家咖啡豆和私藏品飲酒單,進行近年常見的「BAR TAKEOVER」聯乘活動,為香港的美食界注入新活力。

COFFEELIN亦推出一系列期間限定的特別飲品和小吃,讓食客體驗獨特的馬來西亞風味,酒精類飲品包括班蘭椰糖咖啡馬天尼和港式奶茶甜酒,非酒精類則有抹茶荔枝椰子特飲和無酒精澄清雞尾酒。

▲ 酒吧經理 Linus首次來港

此外,原有菜單上多款小吃,如炸魷魚、雞翅、巴馬火腿與松露薯片,以及巴馬火腿與布里奶酪小吃,亦會換上加入馬來參巴醬製作的蛋黃醬,點綴馬來美食的特色。

COFFEELIN x IF ONLY - BAR TAKEOVER

日期:3月14日至16日

地址:炮台山電氣路 228 號地下

營業時間:8:00am - 8:00pm

