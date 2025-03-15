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內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！

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撰文： 王月明

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

油麻地麵包店食霸王餐，內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！

【內地遊客 / 霸王餐 / 麵包店】在外吃東西當然付錢！近日，有港女在Threads發帖，指其在油麻地1間麵包店遇見有內地客未付款便吃蛋撻，被店員「斷正」抵賴道「不知道嚐一下也要付錢」，港女看不過眼出言直斥該名旅客，令對方無話再辯。

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內地遊客｜食霸王餐「斷正」駁稱：不知嚐一口要付錢

樓主稱，當日她在油麻地1間麵包店，見到有內地女遊客未付款便吃店舖的蛋撻，被店員發現後竟「駁咀駁舌」道「只是嚐一口」，店員表示店內未設試吃，女子囂張辯稱「我又沒說不付錢！只是吃完才給」。

看不過眼的樓主仗義執言道：「被抓到當然要付錢！香港這邊是沒有嚐一口，不用付錢這種事情」，惟內地客辯駁兼威脅道，「我不知道嚐一下也要付錢！你最好別讓我看到你在內地消費！」

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  • 網民評論。（取自Threads） 網民評論。（取自Threads）
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    內地遊客｜港女仗義執言KO

    樓主聞言感到詫異，認為該女子欲食霸王餐與自己是否北上消費有何關係，並回擊道：「剛好我真的沒有去內地消費過，吼」，令內地客無力再辯。

    樓主明白小店擔心失客不敢出聲，她不介意做「醜人」，在她結賬時，特意用普通話與店員說：「是不是臉皮夠厚，就什麼事都可以做？」事後，她直斥涉事遊客此種行為，「佢哋嗰種零羞恥心真係好得人驚…我係香港人，你恰香港人，我當然唔X使同你氣！」。

    內地遊客｜網民激讚：做得好！

    網民了解事情原委後大讚樓主仗義執言，「你見義勇為最得好好」「你冇話即可報警已經畀面佢啦」「樓主做得好，呢啲只識欺善怕惡，歪理當道理」「好勁」「大大力畀個like你」，亦有人表示，就算在內地也不可能如涉事遊客所說，可以隨意咬一口蛋撻不付款而直接離開，猜測其是有意博懵「食霸王餐」。

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