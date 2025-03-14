創新科技｜中六生研AI視障人士購物助理　料年內與NGO合作試行程式

▲ 望月謙開發AI視障人士購物助理「A-EYE」，協助視障人士自主購物。（朱永倫攝）

出外購物對視障人士是一大挑戰。有中學生開發人工智能購物助理，協助視障人士自主購物，在2024年香港資訊及通訊科技獎奪得學生創新高中組金獎。他指開發過程大部分知識都是自學，認為現行中學相關課程AI佔比甚少。

基督教香港信義會中學中六生望月謙受訪時分享，花了約半年時間研發手機應用程式「A-EYE」。「A-EYE」可用鏡頭「觀看」環境、標誌和物件，視障人士只需要透過語音助理提出需要購買的商品，程式就會「自動導航」到商品所在的地方，更會告知其他類似商品及優惠資訊。

▲ 視障人士可戴上設有鏡頭的裝置，透過手勢喚醒裝置內的語音助理。（朱永倫攝）

聲音導航 拿錯商品會提醒

程式的特別之處，在於會以聲音導航用家到達目標範圍，並透過鏡頭感應用家的手與目標商品的距離，越接近發出的聲響越快；如觸及錯誤商品，程式會提醒用家，並提供該項產品的資訊，以及與目標商品的距離等。

「A-EYE」的合作商戶，商店內指示牌會加上特別設計的符號，用家進入商店並開啓程式時，將自動連接符號並開始導航。

指定合作商戶亦需提供店舖平面圖及物件偵測模型等，用來訓練AI。望月謙指市面上有不少AI，如Open AI，已能廣泛地識別產品，如能夠連接系統，可大大降低成本。

望月謙去年12月參與在汶萊舉行的亞太資訊及通訊科技獎，有美國的科學家介紹他參與當地的網上研討會，並分享研究成果，其後有投資者向他指，「A-EYE」在美國很有市場，未來如獲得基金資助，期望能進一步研究，並最快今年7至8月與非牟利商戶合作試行程式。

自學寫程式 倡ICT課程增AI內容

望月謙在文憑試選修資訊及通訊科技（ICT）、經濟及企業、會計與財務概論，並於中三起自學寫程式。他提到，9成與開發程式有關的知識均是自學，其餘1成則透過ICT課程及城大的AIoT編程及工程培訓計劃學習，笑言課餘一般「冇時間去玩，當呢啲係興趣」。

被問到目前ICT課程是否有需要改善的地方，以協助學生提升AI方面的認識，望月謙指課程側重於基礎理論，AI在課程的佔比甚少，舉例指試卷會問及機器學習（machine learning）可用於什麽地方，形容是「係人都識答」。他認為「比起學點用power point，可能學點用AI更重要」，期望課程能更與時並進，如加入大型語言模型等AI大領域的知識，跟貼科技發展。

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