啟德七欖｜酒吧業協會聲稱辦啟德酒吧節受阻 食環：如接獲申請會立即處理
港聞
發布時間： 1 小時前
國際七人欖球賽本月底首次落戶啟德體育園，有報道引述酒吧業協會主席錢雋永稱，原擬於七欖期間在啟德舉行「香港酒吧文化節」，但「受礙於行政程序」無足夠時間申請臨時娛樂牌照，活動面臨「胎死腹中」。
食環署回覆查詢時證實，署方至今沒有收到有關活動的臨時公眾娛樂場所牌照申請，但如接獲申請會「立即聯同相關部門處理」。
食環署回覆查詢時表示，署方至今沒有收到有關活動的臨時公眾娛樂場所牌照申請，亦沒有獲主辦者接洽或邀請出席有關活動的跨部門會議。
署方表示，在收到臨時公眾娛樂場所牌照申請時，會將申請轉介相關部門，考慮活動的公眾秩序及安全、消防安全、構築物安全、機電設備、人流管理和噪音等方面。若申請獲各相關部門同意而申請人亦已遵辦各項要求，食環署便會批出牌照。就酒吧文化節如食環署接獲主辦方申請，會立即聯同相關部門處理。
除臨時公眾娛樂場所牌照外，活動可能須申請其他牌照（例如臨時酒牌）。主辦方應盡快向相關部門提出申請。
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