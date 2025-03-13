啟德七欖｜酒吧業協會聲稱辦啟德酒吧節受阻　食環：如接獲申請會立即處理

國際七人欖球賽本月底首次落戶啟德體育園，有報道引述酒吧業協會主席錢雋永稱，原擬於七欖期間在啟德舉行「香港酒吧文化節」，但「受礙於行政程序」無足夠時間申請臨時娛樂牌照，活動面臨「胎死腹中」。

食環署回覆查詢時證實，署方至今沒有收到有關活動的臨時公眾娛樂場所牌照申請，但如接獲申請會「立即聯同相關部門處理」。

▲ 食環署回覆查詢時確認，署方至今沒有收到有關香港酒吧文化節的臨時公眾娛樂場所牌照申請。(資料圖片)

食環署回覆查詢時表示，署方至今沒有收到有關活動的臨時公眾娛樂場所牌照申請，亦沒有獲主辦者接洽或邀請出席有關活動的跨部門會議。

署方表示，在收到臨時公眾娛樂場所牌照申請時，會將申請轉介相關部門，考慮活動的公眾秩序及安全、消防安全、構築物安全、機電設備、人流管理和噪音等方面。若申請獲各相關部門同意而申請人亦已遵辦各項要求，食環署便會批出牌照。就酒吧文化節如食環署接獲主辦方申請，會立即聯同相關部門處理。

除臨時公眾娛樂場所牌照外，活動可能須申請其他牌照（例如臨時酒牌）。主辦方應盡快向相關部門提出申請。

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