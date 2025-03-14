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創新科技｜中四生研AI藥物處方監測系統奪創新獎　冀減藥物失誤事故

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

浠淳研發人工智能軟體「Medisafe」，整合藥物資料庫與病患臨床資訊。（朱永倫攝）

藥物處方失誤時有發生，中四生潘浠淳研發人工智能軟體「Medisafe」，整合藥物資料庫與病患臨床資訊，按病人病史、臨床狀況等自動檢查藥物處方，並偵測潛在錯誤。潘浠淳憑「Medisafe」在2024香港資訊及通訊科技獎獲4個獎項，透露已為系統申請短期專利，並將於4月參與日內瓦國際發明展。

處方、劑量若有抵觸　會提示醫生

聖保羅男女中學中四生潘浠淳研發的「Medisafe」利用Microsoft Azure Open AI平台，結合三大國際權威藥物資料庫包括RxList、Drugs.com、WebMD，透過檢查藥物資料庫的藥物資訊與病患資料庫的相關臨床資訊，根據病人的藥物過敏史、長期服用藥物史及臨床情況，如肝、腎功能等，自動核對藥物處方。如發現藥物處方或劑量與病人藥物史或臨床情況有抵觸，會發出提示，提醒醫生或藥劑師更改處方。

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潘浠淳指，留意到近年不論是公立或私家醫院均出現藥物失誤事故，部分甚至導致死亡。目前醫生一般會按病人病情處方藥物，再由藥劑師分配藥物，惟過程中只有二人判斷藥物劑量是否安全和合理；加上醫生工作量大、看診時間短，藥劑師亦未必了解病人病歷或資料等，容易出現失誤。

潘浠淳指，過往測試顯示系統達100%的準確度，亦有97%醫生推薦使用「Medisafe」。她提到，初期開發系統時，未有關注病人私隱問題，而比賽過程中與評判及業界人士交流時，有提醒其目前使用的Microsoft Azure Open AI平台有機會出現數據轉移情況，洩漏病人資料；如數據集中在本地平台，可減少資料外洩危機。

潘浠淳透露，已為系統申請短期專利，並將於4月參與日內瓦國際發明展，期望獲取更多投資者和業界人士對「Medisafe」意見。她亦向部分本地醫療集團及醫院管理局介紹系統，惟相信系統要正式面世，相信仍要一段時間。

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