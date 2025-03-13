  • 25°C
香港時間：2025313日 (四) 20:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中小企｜政府優化「BUD專項基金」及「市場推廣基金」　新措施3月14日凌晨生效

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

工貿署今(13日)晚上宣布，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「中小企業市場推廣基金」（「市場推廣基金」）將推出優化措施，以更聚焦和可持續方式為中小企業提供支援。

職場文化｜亞太地區女性高管的比例上升　不再是花瓶？

知識產權｜香港技術與創新支持中心年底落成　已向逾20個案提供有限度免費服務 

新增：網銷也可申請

每間企業由現時每6個月只可遞交一項『BUD專項基金』申請易的申請，放寬至每3個月可遞交一項；而『BUD專項基金』申請易亦增加網上銷售平台為可獲資助的項目措施

為協助企業應對貿易保護主義及緊張的地緣政治局勢，於「BUD專項基金」的申請指引內列明，於合資格市場成立新業務單位有關的專業服務費用，也可視為受資助項目。

另要注意，「市場推廣基金」會於其特別措施在2026年6月30日結束後，會整合至「BUD專項基金」。同時，為確保基金的財政可持續性，政府會推出措施，以最有效的方式運用「BUD專項基金」及「市場推廣基金」，這些措施將適用於3月14日，零時零分起接獲的申請。相關措施包括調整資助上限、資助比例及理順兩項基金的其他安排，詳請如下：

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金 」） 

「中小企業市場推廣基金」（「市場推廣基金」） 

「BUD專項基金」於去年的申請宗數較2019年增加超過320%，「市場推廣基金」的申請宗數亦於同期增加87%。「BUD專項基金」自2012年推出後共批出62億元資助額，而在過去6年期間（即2019至2024年）批出的資助額約為54.3億元，即近九成的資助是於最近6年內批出。

政府發言人指，支援中小企業仍然是政府其中一項重要政策，須不時檢視所有支援措施，確保其能在複雜多變的經濟環境下為業界帶來有效資助。

我們應以適時、聚焦和財政可持續的方式，向中小企業提供所需支援。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜國際大環境多變 企業需留意政經政策改變 尋找穩建金融夥伴  有助升級轉型

 

網購平台 可持續發展 貿易 地緣政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）