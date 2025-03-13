中小企｜政府優化「BUD專項基金」及「市場推廣基金」　新措施3月14日凌晨生效

工貿署今(13日)晚上宣布，「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「中小企業市場推廣基金」（「市場推廣基金」）將推出優化措施，以更聚焦和可持續方式為中小企業提供支援。



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新增：網銷也可申請

每間企業由現時每6個月只可遞交一項『BUD專項基金』申請易的申請，放寬至每3個月可遞交一項；而『BUD專項基金』申請易亦增加網上銷售平台為可獲資助的項目措施

為協助企業應對貿易保護主義及緊張的地緣政治局勢，於「BUD專項基金」的申請指引內列明，於合資格市場成立新業務單位有關的專業服務費用，也可視為受資助項目。



另要注意，「市場推廣基金」會於其特別措施在2026年6月30日結束後，會整合至「BUD專項基金」。同時，為確保基金的財政可持續性，政府會推出措施，以最有效的方式運用「BUD專項基金」及「市場推廣基金」，這些措施將適用於3月14日，零時零分起接獲的申請。相關措施包括調整資助上限、資助比例及理順兩項基金的其他安排，詳請如下：



「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金 」）

「中小企業市場推廣基金」（「市場推廣基金」）

「BUD專項基金」於去年的申請宗數較2019年增加超過320%，「市場推廣基金」的申請宗數亦於同期增加87%。「BUD專項基金」自2012年推出後共批出62億元資助額，而在過去6年期間（即2019至2024年）批出的資助額約為54.3億元，即近九成的資助是於最近6年內批出。



政府發言人指，支援中小企業仍然是政府其中一項重要政策，須不時檢視所有支援措施，確保其能在複雜多變的經濟環境下為業界帶來有效資助。

我們應以適時、聚焦和財政可持續的方式，向中小企業提供所需支援。

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