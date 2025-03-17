育兒教養｜小朋友愛問「點解」日均提73條問題　家長答唔好或影響智能發展【附5大回應錦囊】

▲ 英國一項研究指出，4歲是孩子發問的高峰期，孩子每天平均會提出73條問題，相當驚人。

【育兒教養/小朋友問點解】喜愛發問是小朋友天性，不過未必每個家長都有耐性逐一解答和引導。英國一項有關兒童認知發展的調查報告指出，孩子平均每天會提出73條問題，其中一半家長表示難以招架，會選擇上網Google找答案，而4歲更是孩子發問的高峰期。發問讓他們更深入了解世界，家長的回應能培育孩子的好奇心。

小朋友問點解｜研究指10大家長最難答的孩子問題

根據《英國獨立報》報道，沃斯博士（Dr.Sam Wass）與英國最大零售商Argos聯合進行了調查，向1,500名英國父母發出問卷，孩子自3歲起，開始對眼前任何事物感到好奇，4歲更是孩子發問的高峰期。研究人員發現，孩子每天平均會提出73條問題，其中一半家長表示難以招架，會選擇上網Google找答案。不論男孩和女孩一旦踏入4歲便展開「轟炸」式提問：六何法（6W1H），4成家長表示被「轟炸」後感到絕望。

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身為父母，容易忘記孩子對世界的認知來很多自於自己告訴他們的。 家長對孩子的發問難免感到煩躁，若家長回答方法用對方式，可以培養孩子好奇心，促進認知發展要先了解4至6歲大兒童認知發展的特徵。

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小朋友問點解｜4至6歲兒童6大認知發展特徵

把握4至6歲兒童認知發展的關鍵時階段。根據衞生署的家庭健康服務資料，4至6歲大的孩子會經常發問，開始運用簡單的邏輯推理事情的運作。可是他們的推理能力仍然有限，偏向從自己的觀點出發來判斷事情，孩子會表現得更富創意。以下回應錦囊可作為孩子在發展上轉變的參考：

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小朋友問點解｜5大家長回應錦囊

作為父母，透過談話和玩具促進孩子的認知發展，作出更明確的指導。家長回答問題時，透過反問孩子「為甚麼」，引導孩子思考事物之間的因果關係。逐漸改變他們思考由問「甚麼」轉換到問「為甚麼」。

1. 每天抽時間跟孩子單獨談話

2. 幫助孩子表達自己

3. 鼓勵孩子去獨立照顧自己

4. 選擇合適的遊戲和節目內容

5. 鼓勵孩子外出

點擊下圖即睇回應錦囊詳情：

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