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食物安全｜兩款法國果醬及塗抹醬或含霉菌　食安中心籲不要食用

港聞

發布時間： 30 分鐘前

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食安中心。（資料圖片）

食物安全中心（中心）今日（13日）公佈，兩款源自法國的樽裝果醬及塗抹醬產品可能含霉菌，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。有關產品資料如下：

產品名稱：Chestnut Cream
品牌：Bonne Maman
來源地：法國
重量：225克
此日期前最佳：2026年6月30日
編碼：45108082
進口商：Getz Bros. & Co.（Hong Kong）Limited

產品名稱：Fig Jam
品牌：Bonne Maman
來源地：法國
重量：225克
此日期前最佳：2026年5月三31日
編碼：45119668
進口商：Getz Bros. & Co.（Hong Kong）Limited

中心指，得悉日本厚生勞動省和澳門食品安全廳的通告，指上述產品可能含霉菌，正進行回收。市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

中心已確定上述進口商曾進口受影響批次的有關產品，進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3126 2303。

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