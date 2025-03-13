內地交流團｜教育局成立學生內地考察專責小組　直接與內地單位溝通

▲ 教育局今日（13日）召開特別會議，與學生交流團的承辦機構代表，檢視學生外地交流活動安排。（蔡若蓮FB圖片）

近期接連有中學生參與內地交流團後出現腸胃炎症狀，教育局局長蔡若蓮在網上社交平台表示，今日（13日）與交流團的承辦機構代表會面，教育局亦已成立學生內地考察專責小組，適時優化交流考察活動安排。

蔡若蓮表示，今日與交流團的承辦機構代表舉行特別會議，會面期間檢視所有學生外地交流活動安排，加強學生安全保障，以及對傳染病的預防和應變措施。至於教育局成立的學生內地考察專責小組，蔡若蓮表示，小組會直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，適時優化交流考察活動安排。

蔡若蓮又稱，雖然有關個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，但為完善行程的每個環節，已要求承辦機構，必須採取一切措施，保障學生安全。

她又提醒學校組織學生外地交流時，應要求師生認真落實衞生防護中心的預防措施，留意世界各地流行病資訊，又提到諾如病毒今年在全球多個地點的活躍度明顯增加，師生外遊時尤其要注意保暖以及環境和個人衛生，減低受感染的風險。

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