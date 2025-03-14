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金秀賢金賽綸︱金秀賢近況曝光被揭精神崩潰　魂不守舍不斷道歉要人陪伴看顧

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢近況曝光。

【金賽綸 / 金秀賢 / 男神 / 渣男】金秀賢被近期韓國娛記不斷爆料，以及金賽綸家屬的控訴，遭指控與當時未成年時期的金賽綸拍拖及向女方追債，令形象大插水。

金秀賢一直沒有公開露面，一直只透過公司否認指控，在昨日（3月13日）更再度發聲明指：「為了導正事實、還有導正毫無根據的謠言，下週會拿出明確地證據對應並發表立場。」

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金秀賢被指照常現身錄影《Good Day》。

金秀賢金賽綸︱魂不守舍狀態差

雖然是非纏身，金秀賢在昨日（3月13日）依然照常出席節目《Good Day》的錄影，不過節目組未證實該消息。

據韓媒《TVREPORT》報道，金秀賢好友透露：「金秀賢從來就沒有通報過不參加《Good Day》錄影，據我了解，《Good Day》方面也相信金秀賢並等著他，畢竟是從很久以前就定下的行程，他想要遵守約定。」

金秀賢工作疑繼續，他的好友續透露：「他現在處於非常辛苦的狀態，魂不守舍，身邊一定要有工作人員在金秀賢旁邊陪著，金秀賢還一個個去找一起工作過的同事道歉。」據悉，金秀賢仍在拍攝劇集《山寨人生》，他在片場亦曾向導演道歉。

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