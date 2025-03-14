金秀賢金賽綸｜金秀賢醜聞爭議中如常工作 情緒崩潰首現身片場逐一道歉

▲ 金秀賢醜聞爭議中如常工作，工作人員稱情緒崩潰首現身片場逐一道歉身。

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】金秀賢醜聞爆出後最新近況曝光！爭議事件還未平息，仍堅持履行工作承，但韓媒現身片場的他情緒低落、失魂落魄，因此工作人員必須時刻陪伴在他身旁，以防意外發生。

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金秀賢金賽綸｜經紀公司︰澄清事實毫無根據

金秀賢近日因與已故女星金賽綸秘戀爭議及債務糾紛陷入輿論風暴，形象遭受嚴重打擊。昨日（13日），金秀賢所屬經紀公司「Gold Medalist」第3度發表聲明，表示將於下周統一回應事件，澄清事實並反駁毫無根據的謠言。

今早（14日），公司急發聲明，反駁一切與未成年少女交往的疑雲，聲明裡強調金秀賢是在2019年夏天到2020年秋天與其交往，並用金賽綸在照片裡穿著的品牌佐證，女方所穿的服裝為2019年6月品牌所推出的服裝，因此不可能是《橫豎研究所》強調的2016年所拍攝，公司證實「金秀賢現處於心理極度不安的狀態」。

與此同時，韓媒曝光了金秀賢的最新近況，指他情緒低落、失魂落魄，並親自向同事和工作人員逐一道歉。

金秀賢金賽綸｜金賽綸阿姨指控 公開相關證據

金秀賢被爆出與已故女星金賽綸有過一段秘戀，且女方當時未成年。據悉，兩人交往6年後分手，金秀賢的公司向金賽綸追討曾為她支付7億韓元債務，但對她求救訊息置之不理。金賽綸阿姨指控，這些債務問題發展已經到了極限，並公開相關證據，引發社會熱議。輿論風波持續延燒，不少品牌已開始與金秀賢割席，抵制與其相關的活動。

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金秀賢金賽綸｜首現片場 ：失魂落魄，逐一道歉

儘管爭議不斷，金秀賢仍堅持履行工作承諾。據韓媒報道，金秀賢昨日（13日）照常參與MBC綜藝節目《Good Day》錄製，並未如傳言般退出節目。工作人員透露，金秀賢及其經紀公司從未表示不參與錄製，也未收到製作單位要求他退出的通知。《Good Day》節目組也表示，金秀賢的錄製行程已簡化進行，顯示出對他的信任與支持。

此外，金秀賢Disney+新劇《山寨人生》拍攝也按計畫進行，該名工作人員指，金秀賢悄悄現身拍攝片場，並逐一向演員與導演團隊表達歉意。據悉，金秀賢目前情緒極度低落，精神幾近崩潰，因此工作人員必須時刻陪伴在他身旁，以防意外發生。

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金秀賢金賽綸｜金秀賢形象插水

金秀賢的爭議事件不僅對其個人形象造成嚴重打擊，也影響了他的事業發展。除了品牌陸續割席，網民對其道德行為的質疑聲浪不斷。經紀公司多次否認指控，但輿論風波仍未平息，金秀賢的情緒狀態也令人擔憂。

公司表示，金秀賢將繼續履行工作承諾，包括《Good Day》的錄製與《山寨人生》的拍攝。

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