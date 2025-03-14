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金秀賢金賽綸︱經紀公司4度回應金秀賢承認交往金賽綸　強調「交往時已成年」 指男方心理正陷崩潰邊緣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【金秀賢/金賽綸/精神崩潰】韓國女星金賽綸於2月16日被發現於家中離世，年僅24歲。其後有韓國網媒爆出驚人金賽綸生前同金秀賢「地下情6年」內幕及多張男女雙方鍚面親密照。由於事年引來外界巨大爭議，男方經紀公司原定下周發布的聲明，竟突然於今日(14日)提早發聲，更一改之前否認態度，直接承認雙方曾於2019年夏季至2020年秋季交往，而且強調當時金賽綸已為成年人。

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金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今日(14日)第4度回應兼突發聲明指:

金秀賢與金賽綸交往的時間為2019年夏天至2020年秋天，當時金賽綸已成年，並非《橫豎研究所》所指控的未成年戀愛。2024年3月24日金賽綸在Instagram限時動態公開的照片，以及2025年3月11日《橫豎研究所》公開的合照，均攝於2020年冬天，當時二人確實處於交往關係。

聲明中更指，事年令金秀賢形象受嚴重損害，不但被塑造成金賽綸悲劇的『罪魁禍首』，更將女方的悲劇扭曲成惡意的『精心策劃』，又強調《橫豎研究所》指控『金秀賢從16歲開始與金賽綸交往』是錯誤訊息，令假新聞不斷擴散，形成惡性循環。由於輿論已成，對無法反駁的當事人造成難以恢復的傷害。

經紀公司又強調:

我們接受社會對金秀賢的批評，但不能無條件地接受充滿惡意的虛假訊息與人身攻擊。即使是公眾人物，也不應該在私人生活被未經同意公開的情況下，承受如此極端的輿論審判。

至於為何突然提前公布，經紀公司指是因為男方心理正陷崩潰邊緣:

今天凌晨，金秀賢出現了極端的心理不安狀態，因此我們決定採取措施，確保他能夠獲得充分的休息與穩定。」更曝光最近有許多人會待在公司附近，對金秀賢造成極大的心理壓力。

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金秀賢金賽綸︱男方被爆《Good Day》的錄影時魂不守舍狀態差

是非纏身的金秀賢在昨日（3月13日）依然照常出席節目《Good Day》的錄影，不過節目組未證實該消息。

據韓媒《TVREPORT》報道，金秀賢好友透露：「金秀賢從來就沒有通報過不參加《Good Day》錄影，據我了解，《Good Day》方面也相信金秀賢並等著他，畢竟是從很久以前就定下的行程，他想要遵守約定。」

金秀賢工作疑繼續，他的好友續透露：「他現在處於非常辛苦的狀態，魂不守舍，身邊一定要有工作人員在金秀賢旁邊陪著，金秀賢還一個個去找一起工作過的同事道歉。」據悉，金秀賢仍在拍攝劇集《山寨人生》，他在片場亦曾向導演道歉。

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同場加映: 金賽綸生前最後露面：酒駕出庭憔悴似50歲

金賽綸於2022年5月18日清晨8點，在首爾江南區清潭洞駕車衝撞護欄和行道樹3次以上並逃逸，造成變壓器移位和保護架破損，使臨近數十間商家斷電約3小時，蒙受經濟損失。她事後被證實酒駕，因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被起訴。

2023年3月8日，金賽綸出庭一審承認酒駕逃逸，並因巨額賠償陷入生活困頓。有網民翻出金賽綸當日出庭照片，只見她素顏戴著黑色口罩現身，眼下掛著巨大眼袋模樣憔悴，頭髮枯燥甚至長出白髮，年僅20多歲的少女整個人卻蒼老似50歲。不少網民心痛：「花一樣的年紀，太慘了」。

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