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神秘回收箱｜各區湧現神秘舊衣回收箱街坊中伏　無機構名無電話原來淘寶只售¥59起

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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神秘舊衣回收箱各區「遍地開花」，既無機構名稱、聯絡電話，亦缺少准許書，部分更印有簡體字，引起網民擔心好心做壞事。

【舊衣物回收/衣服回收】春天將近，又是時候將舊衣收拾換新裝，不少市民喜歡為環保，將舊衣物捐贈予有需要人士。然而近日本港多區發現很多來歷不明的舊衣回收箱，既沒有機構名稱、聯絡電話，亦缺地政總署的准許書，部分箱子更印有簡體字，引起網民擔心港人一遍好意比人利用轉售圖利。

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神秘回收箱｜各區放有不同顏色回收箱

在社交平台Threads上有不少帖文指出，不同地方如馬頭圍、屯門、元朗、西貢等，發現所在地出現很多顏色不同的舊衣回收箱。有網友指出，新年前夕，很多人整理家居，將舊衣服扔掉回收，不過發現屋企附近這些神秘回收箱，質疑其合法性，這些回收箱款式相近，一般寫著「舊衣回收箱」，完全沒有負責機構的名稱和聯絡電話，最重要是缺乏地政總署批出的准許書。於是發文警惕大家，勿讓不法以徒利用大家的善心轉售圖利。

帖文一出，不少網友贊同其論點，紛紛分享屋企附近的神秘回收箱，顏色如綠、藍、紅、灰、粉紅等，部分更印有簡體字，有網民更稱：「我住個區，15分鐘距離已有3個，影相1823」。

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神秘回收箱｜網民質疑取二手衫轉售圖利

大部分網民認為「其實呢啲擺明係抽水用，免費攞啲二手衫返嚟，放二手賣返出去」，亦有前回收業從業員的網民表示，「可以安心同你講，大部份都係一啲非香港人（華人都未必係）自己放喺到。再之後就算部份大機構都係免費拎完啲衫再轉賣比中間商出口，多數會賣到菲律賓。」有網民認為應杜絕這些不法箱子，一見到這些神秘回收箱，應致電1823投訴其阻街。 

神秘回收箱｜4大機構營運「社區舊衣回收箱」

「社區舊衣回收箱計劃」是一項由民政事務總署推展的社區參與計劃，自2006年起推行，旨在方便市民捐贈舊衣，以支持環保和作慈善用途。現時參與的非政府機構共4個，分別為香港地球之友基督教勵行會救世軍長春社，負責營運「社區舊衣回收箱」，定期收集市民捐贈的舊衣，任期由2022年9月1日至2025年8月31日。所有的回收舊衣及售賣舊衣物的收益均須用作慈善用途。

民政總署表示，計劃下每個「社區舊衣回收箱」上須印有民政總署的名稱和標誌，及管理機構的名稱及聯絡方法。市民亦可在民政事務總署的「社區舊衣回收箱」網頁查閱放置地點。

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此外，有舊衣回收箱印有機構及計劃名稱、聯絡電話，其地政總署文件顯示屬「申請擺街站」方式，惟署方「街站通」網上平台指出，不可透過「街站通」申請設置舊衣回收箱，機構須經民政總署「社區舊衣回收計劃」申請。署方表示，計劃容許合資格申請人士及機構透過「街站通」申請暫時佔用政府土地，以舉辦非牟利和非籌款活動，但不可用於放置舊衣回收箱。若署方發現申請者違規，署方會撤銷違規人士的不反對書，並採取適當執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。

地政總署表示，去年12月至今年2月初，已接獲475宗有關懷疑非法在街上擺放舊衣回收箱的查詢或投訴，當中逾9成是在今年首兩個月收到。署方確認違規情況後，已撤銷相關不反對書，涉及187個回收箱並採取執管行動。截至2月6日，共141個舊衣回收箱被移除，餘下46個未被移除的回收箱亦已由處方清理。

此類舊衣回收箱網購平台淘寶亦有大量出售，最平¥59起有交易。（淘寶截圖）

Hoy TV節目《一線搜查》早前亦有相關報道，節目中更發現此類舊衣回收箱在網購平台淘寶亦有大量出售，最平不用200港元即有交易。不少網購商聲稱曾接香港訂單，更建議運輸費高昂，可經集運倉轉運，更有網商稱曾運送8個舊衣回收箱至元朗，並附上照片證明。

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