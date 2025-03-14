殺校｜黃大仙天主教博智小學新學年獲「派0班」　家長感不捨但不意外

▲ 黃大仙天主教博智小學獲「派0班」，下學年未獲准開辦資助小一班級。（陳靜儀攝）

教育局昨（13日）向全港官津小學發出開班信，交代下學年的班級結構安排，其中黃大仙天主教博智小學獲「派0班」，下學年未獲准開辦資助小一班級。有學生及家長表示不捨，但對學校或停辦不意外；校長則指對教育局決定感到不太高興，會與辦學團體及法團校董會商討方案。

家長李女士子女分別就讀小二及小四，亦有一名女兒去年從該校畢業。李女士昨晚透過學校發出的通告及新聞得知消息，小朋友「真係好鍾意間學校」，老師對學生很有愛心。她指該校升學率高，很多小六生獲派至Band 1中學，對學校或停辦感到突然及不解。她表明不想轉校，「突然同同學仔分開晒，擔心會唔適應」，惟目前要待學校公布才知道詳細安排，如有機會希望學校可繼續營運。

▲ 家長李女士（陳靜儀攝）

有不願具名的家長指，其兩名小三及小五的兒子去年因搬屋轉到該校就讀，昨日透過學校通告得知消息。她對消息感到震驚，但早前已留意到黄大仙過去兩年均有學校遭殺校，加上今年小三只有一班，「都知差唔多到我哋」。

該名家長希望其就讀小五的兒子可原校升讀小六，完成呈分試，有需要或會安排就讀小三的兒子轉校，相信其性格外向很快可適應新環境，「小三咋嘛 ，咪再識過啲新朋友。」

小六生鄭同學指，對學校或停辦感到可惜，「讀咗六年小學就咁冇咗」，指該校的老師和同學都很好，「去中學大學都唔會唔記得 」。

小五生鄭同學則對消息感到震驚，「唔知點解學校會無啦啦冇咗」，擔心轉校會不適應。

天主教博智小學校長何妙賢指 ，指昨日獲教育局通知有關消息，對此感到婉惜及不太高興，但尊重局方決策。她指本港適齡學童人口結構性下降，小學學位的需求持續減少，加上該校地處偏遠，交通不便，導致招生困難。法團校董會及教育局將會商討方案，為老師、學生、家長制訂理想安排。

▲ 天主教博智小學校長何妙賢（陳靜儀攝）

以往透過營辦私小嘗試「復活」是較常見的做法，惟新方案下申請門檻比以往高，辦學團體要考慮至少多6倍開支。被問到會否考慮有關教校方案、學校是否有足夠資金營辦私小，以及會否就局方安排上訴，何妙賢重申要交由法團校董會決定。

本報記者今早到訪天主教博智小學，欲採訪家長及學生時遭該校副校長及老師多番阻撓。何妙賢其後回應指 ，安排老師於校外請學生盡快回校是因為「見到佢哋驚」，家長則「心中有數」，又向傳媒指「希望大家唔好介意」。

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