永利呈獻：國際系列賽澳門站2025下周四盛大開桿 全球頂尖高爾夫球手齊聚大灣區

備受矚目的「永利呈獻：國際系列賽澳門站」將於2025年3月20日至23日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部隆重舉行。這場國際級高爾夫盛事將迎來全球頂尖球手重返大灣區，為澳門體育旅遊再添精彩一章。2017年美國名人賽冠軍塞吉歐‧賈西亞（Sergio Garcia）、衛冕冠軍約翰‧卡特林（John Catlin）及2018年美國名人賽冠軍派翠克‧瑞德（Patrick Reed）皆確認參賽，陣容鼎盛。作為國際系列賽2025賽季十場比賽中的第二站，本次賽事不僅鞏固了其在全球高爾夫生態系統中的重要地位，更將與LIV高球巡迴賽亞洲賽事形成聯動，進一步提升區域影響力。

▲ 2025年，美國球手約翰‧卡特林（John Catlin）將以LIV高球巡迴賽球員身份回歸澳門，力爭衛冕。

頂尖球手競爭激烈 爭奪總獎金200萬美元



「永利呈獻：國際系列賽澳門站」於2024年首次亮相即創下佳績，美國球手約翰‧卡特林以第三輪59桿的驚人成績技驚四座，並最終奪冠。2025年，卡特林將以LIV高球巡迴賽球員身份回歸澳門，力爭衛冕。他表示：「這場比賽對我意義非凡，去年我在這裏的表現為整個賽季奠定了基礎。我非常期待回到澳門，希望能再次奪冠。」

▲ 前美國名人賽冠軍、2025年LIV高球巡迴賽香港站冠軍塞吉歐‧賈西亞（Sergio Garcia）確認出賽。

去年比賽中，卡特林與LIV高球巡迴賽Fireballs GC戰隊的西班牙球手大衛‧普伊格（David Puig）上演激烈對決。普伊格在決賽輪打出60桿，將比賽拖入加洞賽，兩人的精彩表現令人津津樂道。2025年，賽事將再次滙聚LIV高球巡迴賽及亞巡賽的眾多球星，預計競爭將更加白熱化。2018年美國名人賽冠軍派翠克 • 瑞德同樣已確認參加「永利呈獻：國際系列賽澳門站」，他是LIV高球巡迴賽4Aces GC戰隊明星球手，在LIV高球巡迴賽香港站獲得並列第10名。2010年美國公開賽冠軍格萊姆•麥道威（Graeme McDowell），與賈西亞的墨西哥隊友亞伯拉罕•安瑟（Abraham Ancer）在香港獲得並列第12名，他們也都將參加澳門站比賽。這些尖頂球手的加入，將進一步提升賽事的星光熠熠與競爭激烈程度。

▲ 2018年美國名人賽冠軍派翠克•瑞德（Patrick Reed）同樣已確認參加「永利呈獻：國際系列賽澳門站」，賽事將上演一場龍爭虎鬥。

本次賽事總獎金高達200萬美元，是國際系列賽的重要組成部分。參賽球手將通過年度排名爭奪2026賽季LIV高球巡迴賽的參賽資格。賽事緊隨LIV高球巡迴賽香港站（3月7日至9日）和新加坡站（3月14日至16日）之後，形成亞洲三連賽的精彩格局。國際系列賽2025賽季由1月底的「國際系列賽印度站」拉開序幕，澳門站後還將前往摩洛哥、印尼等地，季末以總獎金500萬美元的PIF沙特公開賽收官。



永利助力澳門多元發展



永利澳門有限公司總裁、董事會副主席陳志玲表示：「能夠再次贊助『永利呈獻：國際系列賽澳門站』，我們深感榮幸。這項賽事不僅是亞洲頂級體育盛事，也體現了永利對澳門特區政府『1+4』多元發展策略的支援。我們致力於推動澳門體育產業發展，鞏固其作為世界旅遊休閒中心的地位，讓澳門成為高爾夫愛好者的首選目的地。」

國際系列賽負責人拉胡爾 • 辛格（Rahul Singh）亦表示：「澳門是我們賽程中不可或缺的一站。繼首屆賽事成功舉辦後，我們很高興能與永利合作，在這個世界級球場為球迷帶來精彩體驗，共同推動澳門高爾夫運動的發展。」



高爾夫與旅遊的完美結合



亞巡賽專員兼執行長唐籌民（Cho Minn Thant）指出：「澳門在亞巡賽歷史上一直佔據重要地位。如今以國際系列賽的形式回歸，將進一步提升賽事水準。澳門深受球手喜愛，是2025賽季中令人期待的一站。」澳門高爾夫球鄉村俱樂部作為比賽場地，以其卓越設施和優美環境，為球手和觀眾提供絕佳體驗。「永利呈獻：國際系列賽澳門站」不單是一場高水準的體育競技，更是一次融合旅遊與娛樂的盛會。隨着賽事的臨近，澳門將再次成為全球高爾夫焦點，吸引來自世界各地的球迷和遊客，共同見證這場頂尖對決。

賽事為期4天，觀眾憑藉活動門票，就可進入專屬的球迷觀賽以及互動區。同時，球迷可以從大屏熒幕觀賽，亦可於觀景台欣賞到10號洞果嶺的最佳景觀。大家從周四到周日，每天都能在一望無際的海景下享受現場音樂和一系列適合家庭的高爾夫活動。觀眾更可在高爾夫主題的布置中自拍以做紀念。現場更有充足的用餐區供大家享受美食，就讓我們相約澳門，一起體驗高球魅力！

「永利呈獻：國際系列賽澳門站」賽事期間，觀眾可免費入場觀看比賽，請在此處註冊購票：

https://www.tixr.com/groups/internationalseriesmacau/events/international-series-macau-presented-by-wynn-129841

有關國際系列賽的更多資訊，請訪問官方網站：www.internationalseries.com

（特刊）