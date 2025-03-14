親子好去處｜M+博物館3.15起辦畢加索展覽　一代巨匠逾60件經典畫作率先睇

▲ 畢加索的雕塑作品。（林煒然攝）

由3月15日起，M+博物館舉行「香港賽馬會呈獻系列：畢加索—與亞洲對話」展覽，日前M+為展覽舉行開幕儀式，展覽分為4個部分，展出逾60件來自巴黎國立畢加索藝術館的西班牙藝術家巴勃羅．畢加索作品。各位文青切勿錯過！

親子好去處｜M+博物館明起展出逾70件畢加索作品

展品來自畢加索作品收藏規模最大的巴黎國立畢加索藝術館，同場亦展示逾80件出自30位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品，以及其他博物館、基金會及私人收藏借出的精選藏品，展覽將於3月15日（星期六）至7月13日（星期日）在M+西展廳舉行。

▲ 「畢加索──與亞洲對話」舉行開幕儀式。展覽

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開幕儀式主禮人士包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、西九文化區管理局董事局主席唐英年、法國駐香港及澳門總領事、法國五月藝術節榮譽會長杜麗緹、巴黎國立畢加索藝術館館長塞西爾．德布雷、M+董事局主席陳智思、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。

另有法國五月藝術節董事會聯席主席鄭陶美蓉及何超瓊、M+博物館館長華安雅、香港賽馬會董事孔思和、M+藝術總監及總策展人兼展覽聯合策展人鄭道鍊、巴黎國立畢加索藝術館研究員兼展覽聯合策展人法蘭索瓦・達羅、M+總監（藏品及展覽）卡絲瑤、法國五月藝術節執行總監馬沙維，以及法國五月藝術節大使林嘉欣。

▲ 展覽展出逾60巴勃羅．畢加索的作品。（相關機構提供）

展品包括60多件巴勃羅．畢加索的作品，未入場前先由畢加索藍色時期的《男人肖像》與陳福善的《生命的歡樂》兩幅放大了的作品並置，點題了這場跨文化的藝術對話。展覽內也有多件畢加索在不同時期創作的作品，其中包括《雜技演員》（1930）、《多拉·瑪爾肖像》（1937）、《夫妻》（1970-1971）、《多拉.瑪爾肖像》(1937)、《朝鮮大屠殺》(1951)，以及雕塑系列《游泳者》（1956）等。

展廰以探索藝術家的4個原型，分作天才、局外人、魔法師及學徒4個展區，歸納出畢加索為何被視為20世紀最具代表性的藝術家，並探討其藝術生涯為何至今仍影響着當代藝術家以至普羅大眾，同場也展示M+當代亞洲藝術家的藏品，以形形式色的個人實踐加以回應，與畢加索作品對話。

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展覽提出一套詮釋框架，以審視這位二十世紀歐洲大師的傑作，並細察畢加索與現時和近期活躍的亞洲及海外亞洲藝術家之間的聯繫。此特別展覽探索藝術家的四個原型，歸納出畢加索為何被視為二十世紀最具代表性的藝術家，並探討畢加索的藝術生涯與生平為何至今仍影響着當代藝術家以至普羅大眾。

展覽根據藝術家的四個原型劃分為四大部分，並形成極具影響力的範例，讓當代亞洲藝術家以形形色色的個人實踐加以回應。

「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽

日期：2025年3月15-2025年7月13日

地址：M+博物館 二樓西展廳

票價（6歲及以下兒童免費）：

正價門票：港幣240元

特惠門票 （全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜援受助人）：港幣120元

大小同樂 - 二人同行（一位成人及一位小童）：港幣300元

大小同樂 - 三人同行（兩位成人及一位小童）：港幣480元

M+會員額外門票：港幣168元

M+贊助人額外賓客門票：港幣120元

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