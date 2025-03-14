金賽綸逝世︱ 金秀賢公司緊急發聲明拍拖時間線地點曝光　否認與未成年金賽綸交往

▲ 金秀賢公司發千字文聲明澄清。

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】韓國女星金賽綸於今年2月16日逝世，終年24歲。韓國媒體連日爆料指，她與韓國男星金秀賢曾秘戀6年，二人在2015年開始拍拖，金賽綸只有15歲，有網民最新翻看出二人當年拍拖後僅2日，金賽綸在台上表演又跳又唱的片段，不少網民直言：根本就是小孩。事件持續發酵，有見及此，金秀賢公司緊急發出千字文聲明。

最新影片推介：

金秀賢公司14日以3點聲明反駁：

您好，這裡是 Gold Medalist。

現發佈關於最近《橫豎研究所》（以下簡稱《橫豎》）報導內容的金秀賢先生立場聲明。

Gold Medalist 方面原計劃於下週基於可反駁《橫豎》報導內容的證據發布正式聲明。

然而，今日凌晨，金秀賢先生出現嚴重的心理不穩狀態，本公司已採取措施確保其能夠得到充分的休息與穩定。自《橫豎》報導發布後，因外界指責其應對逝者的突然離世負責，金秀賢先生陷入極大的混亂與痛苦。此外，12日晚間《橫豎》節目結束後，有持攝影機的人員駕車長時間停留於公司正門對面及停車場，直至凌晨仍未離開，13日中午也有持攝影機者於公司大樓周邊徘徊，對金秀賢先生造成持續性的心理壓力。

因此，我們決定緊急發布聲明，澄清主要爭議點，懇請大家諒解。儘管這與原計劃有所不同，但目前最重要的是正確傳達事實，即便部分內容尚未完善，也希望大家能夠理解。

感謝大家。

以下為說明關於金秀賢與金賽綸交往傳聞：

金秀賢先生與金賽綸女士自金賽綸成年後的2019年夏天至2020年秋天曾交往。關於金秀賢先生在金賽綸未成年時與其交往的說法並不屬實。金賽綸於2024年3月24日凌晨在Instagram限時動態中公開的照片，以及2025年3月11日《橫豎研究所》節目中公開的照片，皆為2020年冬季同一天拍攝，當時兩人正處於交往關係。當時金賽綸所穿的衣服，是2019年6月某品牌發表的款式，因此《橫豎研究所》所聲稱的該照片攝於2016年，也就是說金賽綸仍是未成年時期的說法，根本無法成立。

此外，《橫豎研究所》於2025年3月12日公開的另一張照片，實際上拍攝於2019年12月24日聖誕夜，該照片的元數據（詳見下方段落）已被確認。3月13日公開的照片亦是同一天拍攝，從照片中的相同服裝可見。《橫豎研究所》作為金秀賢先生與金賽綸在未成年時期交往的「證據」所提出的所有照片，實際上皆攝於金賽綸成年之後。因此，《橫豎研究所》反覆聲稱「拍攝於2016年的照片」並不存在，因為當時兩人尚未交往。

關於金秀賢先生服兵役期間寄給金賽綸的信件，其實是寄給親近友人的信件之一。從內容來看，金秀賢先生當時正在適應軍旅生活，並經常向友人分享軍中的日常。信中所表達的「想念」之意，是服役期間的軍人對親近友人所做的普通表達。然而，《橫豎研究所》聲稱兩人自2015年便開始交往，並且將金賽綸成年後拍攝的照片曲解為其未成年時的照片，甚至並列金秀賢先生在交往期間寄出的明信片與服役期間的信件，試圖讓普通的書信看起來像是情書。此外，金賽綸自2016年以來公開在社交媒體上使用的暱稱，也被《橫豎研究所》歪曲成兩人之間的專屬愛稱。



關於兩人的交往，社會對金秀賢先生有諸多批評。雖然成年人之間的戀愛屬於個人私生活，但作為備受喜愛的公眾人物，金秀賢先生的生活自然會受到公眾的關注與評價，這其中的嚴厲批判，他也應該嚴肅看待並承擔。然而，由於《橫豎研究所》的報導，至今仍有大量錯誤信息與虛假事實被當作真相傳播。《橫豎研究所》節目中的爆料人曾聲稱自己是金賽綸的家人，但根據某媒體報導，該爆料人實際上是金賽綸母親的友人。這樣一位身份不明的爆料人提供的幾張照片，被《橫豎研究所》作為證據加以歪曲，甚至未經當事人確認就擅自散播虛假謠言。

兩人的私人生活遭到外界強行曝光，導致金秀賢先生以及已故人士的私生活被夾雜著諸多謠言與臆測擴散開來，這不僅對金秀賢先生，更對所有相關人士造成了巨大的痛苦。在《橫豎研究所》公開兩人私生活後，公眾對於金秀賢先生的選擇必然會有不同的看法，這是無法迴避的。然而，兩位成年人曾經相戀又分手的事實，如今卻被外界曲解，甚至成為各種不實言論流傳的材料。個人私生活被無端扭曲並遭受網絡輿論攻擊，對當事人而言是極為痛苦的事。此外，這也是對已故者隱私的侵犯與名譽的嚴重損害。

金秀賢遭指迴避金賽綸經濟上的問題指控不是真的：

由於《橫豎研究所》的報導，金秀賢先生被描繪成將金賽綸女士逼向死亡的「惡魔」。該報導聲稱，金秀賢先生的經紀公司Gold Medalist催促金賽綸償還因其酒駕事故產生的債務，而當金賽綸向金秀賢求助時，他卻選擇無視，導致金賽綸最終走上極端的道路。然而，這一說法並非事實。當時，Gold Medalist已代金賽綸償還其無力承擔的全部剩餘債務。

酒駕事件發生後，Gold Medalist與金賽綸共同處理了與其演藝活動相關的違約金問題，以及因酒駕事故而遭受損害的商戶的賠償事宜。當時，該事故造成的違約金總額約為11.14億韓元。為了減輕金賽綸的負擔，Gold Medalist竭力與相關方協商，降低賠償金額。最終，通過金賽綸自身的多種努力，剩餘賠償金額縮減至約7億韓元。在減少賠償金額的過程中，亦包括對因酒駕事故而嚴重受損的車輛進行修復與出售。根據金賽綸的委託，Gold Medalist 負責修復並出售其已無法行駛的事故車，並用所得資金部分補償損害。由此可見，《橫豎研究所》節目中爆料者聲稱「公司奪走金賽綸的車輛」的說法，是對事實的歪曲。

然而，儘管金賽綸付出了諸多努力，但酒駕事故後，她的演藝事業受到嚴重影響，使其無法償還剩餘債務。在此情況下，Gold Medalist認為金賽綸已無力償還債務。因此，該筆債務最終於2023年12月由公司承擔，並作為損失處理。從Gold Medalist於2024年4月1日發布的審計報告中可確認，公司已將金賽綸的債務全額計入壞帳。

在此過程中，公司與金賽綸之間須遵循相關法律程序。若Gold Medalist無合法程序即替金賽綸承擔違約金，則公司管理層可能構成「業務瀆職罪」，且該筆費用可能不被視為公司的正式支出。此外，若公司在未經適當手續或證明文件的情況下無息借款給金賽綸，公司管理層可能被指控向特定個人提供非法利益。

2024年初，公司接受會計審計時，亦需決定如何處理金賽綸的債務。根據負責審計的律師事務所及會計師事務所的建議，若公司未對金賽綸進行任何催款行為，直接將該筆款項計為壞帳，則可能被視為公司單方面免除其債務，從而導致公司遭受損失，並進一步引發管理層「業務瀆職」的爭議。因此，公司需證明金賽綸確實處於「無力償還」的狀態，並曾為追回債務付出努力。

基於此，公司向金賽綸發送了存證信函。這是債務核銷程序的一部分，旨在證明公司並非無條件放棄該筆債務。此外，由於金賽綸因免除債務而獲得財產性利益，可能需要支付相應的贈與稅，因此公司在處理該筆債務時，需考慮這一現實問題。金賽綸於2024年3月19日發送給金秀賢的短信，正是在這一背景下產生的。Gold Medalist透過發送存證信函，履行必要的法律程序，以確保金賽綸的債務得以合法核銷。

因此，金賽綸的債務問題完全是她與Gold Medalist之間的事務。有關「金秀賢曾借錢給金賽綸，後來突然要求歸還」的說法純屬臆測。金秀賢從未借錢給金賽綸，也從未催促她償還任何款項，更無此立場可言。

《會計法人所擔憂的〈相贈法》第36條》

當時，離開Gold Medalist的金賽綸並不具備充分的法律知識，因此她選擇向並非債權人的金秀賢發送簡訊。然而，金秀賢對Gold Medalist與金賽綸之間的債務狀況一無所知。彼時，兩人已分手四年。金秀賢在收到簡訊後，向公司詢問了相關情況，Gold Medalist回應稱：「金賽綸可能因法律知識不足而存在誤解，在未經專業人士確認的情況下，不宜輕率回复此類問題。公司將與法律專家及金賽綸的經紀公司協商，以消除誤解，妥善解決問題。」並附上了關於存證信函目的的說明。

隨後，金賽綸方面於2024年3月26日透過法律代理人表示：「對於貴公司在過去一段時間裡給予當事人的誠意，我深表感謝。同時，我願意承擔貴公司因此遭受的損失，並希望透過協商確定我應承擔的損害賠償金額，以及未來的償還計劃。」至此，Gold Medalist與金賽正式的債務關係。公司在將金賽綸的債務全額計入壞帳後，從未再向她提出任何償還要求。

在沒有經過同意之下公開私生活，究竟是為了誰？

成年後拍攝的照片，被扭曲成16歲時的影像。逝者母親的熟人，被稱為姨母。強烈的視覺證據被呈現，以吸引公眾關注，而作為其依據的背景與時間點卻被巧妙地篡改。最終，一張簡訊截圖將前經紀公司出於善意解決的債務問題，扭曲成了對金賽綸的還款施壓。於是，公司一年前已妥善處理的債務問題，被指為導致她近期不幸離世的直接原因。

在這個過程中，金秀賢被拖入了逝者悲劇的「元兇」之列。一條去除上下文、歪曲事實的證據，就足以讓一個人成為“罪人”，而一旦被認定為罪人，他的所有行為都會被解讀為惡意行徑。自從《橫豎研究所》的報導發布後，金秀賢的過往一切都被解讀為蓄意為惡。他的私人生活被惡意曝光，同時「他曾與16歲的金賽綸交往」的謠言不斷被重複。在這個過程中，虛假資訊被扭曲成「事實」，並在網路上迅速傳播，催生出無數假新聞。

被扣上「罪名」的人，幾乎不可能逐一反駁所有指控，即便嘗試澄清，也需要耗費大量時間和精力整理證據，而在此期間，他已遭受難以挽回的傷害。

《橫豎研究所》公佈的雙人照片確實是真的。但這並不意味著它們能使其論點成為「真相」。他們投出幾個能吸引大眾眼球的證據，卻刻意剝離背後的真實背景，讓事實被扭曲，使許多人因此受到傷害。如同先前所提及的，大眾對金秀賢的看法和批評，他應當坦然接受。但僅僅因為他是公眾人物，就必須無條件承受無數假訊息和人身攻擊嗎？

金秀賢的私生活被揭露後，必然會引發輿論討論，他必須承受由此帶來的影響。然而，問題在於，這意味著他必須接受自己與另一位成年人之間極為私密的往事被未經同意地公之於眾？又或者他必須承受因這些洩漏的私事而引發的一切惡意攻擊？這個問題值得深思。



金賽綸逝世︱15歲金賽綸唱歌影片曝光

據韓國YouTube頻道「橫豎研究所」爆料指，金賽綸和金秀賢是由2015年11月19日開始拍拖，當時金賽綸年僅15歲，而金秀賢則是27歲，兩人秘密拍拖6年，直至2021年7月7日分手。有網民就翻查出金賽綸在開始拍拖兩日後，2015年11月21日在舞台演出時的片段，網民受驚：看得出來是小朋友吧？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，「橫豎研究所」昨日上載最新影片，再次刊出二人當年拍拖的合照，圖中見到戴上眼鏡的金秀賢跟金賽綸面貼面拍照，表現得十分親密。

▲ 昨日韓媒再上載最新影片，刊出二人當年拍拖的合照。（「橫豎研究所」影片截圖）

金賽綸逝世︱二人相差12年網民反感：真的好可怕

從片段中可見金賽綸樣貌十分青澀，不少網民熱議直指根本就是小孩，「發瘋！真的好可怕」、「真的很像小朋友」、「看起來還是小女生」、「明顯就是小妹妹」，有人覺得金秀賢當年戀上「小妹妹」，直斥是「戀童癖大叔」。不過，另一邊廂有網民認為，時下年輕早熟，不少12、13歲的女生已在談戀愛，金賽綸15歲跟「哥哥」金秀賢在一起不是什麼一回事，「因為是大明星而已」。

相關報道：

金賽綸逝世｜金秀賢被爆曾戀15歲金賽綸捱批「戀童癖」 揚言想娶嫩妻：41歲時要娶21歲新娘

金賽綸逝世｜便利店推金秀賢套餐送閃卡恐釀公關災難 網民反感:被迫看他的臉

金秀賢家庭背景｜金秀賢爸爸出軌自幼與母相依為命 1原因拒提同父異母妹曾訛稱是獨子

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】