  • 21°C
香港時間：2025314日 (五) 12:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金賽綸離世︱「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭

【金賽綸／金秀賢／賠償金／下跪／親密照】韓國女星金賽綸2月16日被發現在家中過世，年僅24歲。其家屬向韓媒爆料，金賽綸生前和大勢男星金秀賢秘戀6年，惟男方堅決否認；分手後遭金秀賢公司追債7億韓幣賠償金，終被逼上絕路。韓媒昨日再爆料「雙金」親密照，指出7億賠償金還是金賽綸下跪求來的，她原本需賠償70億，更被鄰居目睹私下慘況。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

根據爆料者稱，金賽綸15歲未成年時與金秀賢開始交往，兩人秘戀6年分手。其後，金賽綸於2022年酒駕肇事，金秀賢公司為她支付7億韓元賠償金，且金秀賢當時並沒有表明何時要她償還。金賽綸演藝事業停擺，透過打工1年多自掏腰包賠償受影響商戶後身無分文，卻在這時被金秀賢公司要求她要一次性償還7億韓元，否則將提告。金賽綸為此發簡訊向金秀賢求情，卻不獲回覆。

點擊圖片放大
+8
+7

然而，韓媒再爆出，原來7億韓元賠償金甚至還是金賽綸下跪求情換來。由於金賽綸酒駕犯罪，影響到Netflix的新戲《獵犬》拍攝，《獵犬》製作公司原要求賠償金額是70億。無法償還的金賽綸為此親自去公司下跪請求，協商之後才得到寬恕的7億賠償金額。該消息曝光後，「#金賽綸下跪才協商到7億#」隨即登上微博熱搜第一位，網民紛紛為金賽綸的經歷感到心痛。

鄰居揭金賽綸生前慘況：疑自殘樓梯間痛哭

根據韓國第一大狗仔媒體Dispatch（D社）調查，金賽綸因難以負擔巨額債務身陷痛苦。在金賽綸去世當天，D社記者前往她的住處，有鄰居透露，在看到報道後才知道「原來是金賽綸」。鄰居回憶，因常常看到她私下很是凄慘，所以對她有印象；且聽說金賽綸原本打算在2月18日搬家：

她經常坐在樓梯間哭泣，當時覺得她很可憐，就試著安慰她。感覺她經歷了很多個人困難，我也曾經聽她訴苦過。

同時，鄰居還提到了金賽綸手腕上有疑似自殘傷痕：

她的手腕周圍有傷痕，當時看到就覺得這個年輕女孩過得一定很辛苦。直到後來才知道她是演員，當時只以為她和妹妹一起住在首爾，並未多加留意。

再曝光貼臉親密照 爆料者警告金秀賢：記招講廢話將公開裸照

儘管已有多張金秀賢與金賽綸的親密照流出，「D社」出手調查，證實兩人戀情真確，及有金秀賢服兵役時寫信給金賽綸示愛的鐵證；但金秀賢方面仍堅持指「立場不變」，否認曾與金賽綸交往。

金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST（골드메달리스트）在3月13日發聲明，表明將會反駁爆料者《橫豎研究所》的言論：

為了糾正有關橫豎研究所最近播出的金秀賢節目的事實，並回應毫無根據的謠言，我們將在下周以證據為基礎公開本公司立場。

有網民對此預言，以金秀賢的公關習性，估計他會將記者分成幾個環節，並替他草擬好新聞稿，呼籲觀眾切勿被騙。

而《橫豎研究所》昨日又再公開兩人最新貼臉親密照，警告金秀賢在下周記招上慎言：

我每天都會給你看一些新照片。如果金秀賢下周胡言亂語，那就是真的，我們將展示3張精彩的照片和1段影片。

甚至補充屆時會有裸照流出：「男子在女友家裸體洗碗。」

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
18:29 2025/03/13
金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
18:27 2025/03/13
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
金賽綸離世｜金秀賢被爆狂追金賽綸曾談過結婚　家屬傷痛：反對但來不及
14:12 2025/03/13
金賽綸離世｜金秀賢被爆狂追金賽綸曾談過結婚　家屬傷痛：反對但來不及

你可能感興趣

金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
18:29 2025/03/13
金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
18:27 2025/03/13
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
金賽綸離世｜金秀賢被爆狂追金賽綸曾談過結婚　家屬傷痛：反對但來不及
14:12 2025/03/13
金賽綸離世｜金秀賢被爆狂追金賽綸曾談過結婚　家屬傷痛：反對但來不及
網絡熱話 金秀賢 演員 罪案 南韓

最高瀏覽

金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
金賽綸離世｜傳元斌曾想出手幫金賽綸還7億韓元巨債　被拒原因疑曝光令人心酸
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
職場悲歌｜一年做足319日 48歲浙大教授1病猝逝 妻曝生前誇張工時：近乎瘋狂
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
金賽綸離世｜金賽綸短短24年悲劇一生　1歲出道養活抑鬱母及妹妹慘遭校園欺凌
金賽綸逝世︱元斌想代金賽綸還債　拒絕好意背後原因曝光
金賽綸逝世︱元斌想代金賽綸還債　拒絕好意背後原因曝光