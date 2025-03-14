金賽綸離世︱「雙金」再曝親密照　金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭

▲ 「雙金」再曝親密照 金賽綸被揭原需賠70億 下跪求寬恕疑自殘樓梯間痛哭

【金賽綸／金秀賢／賠償金／下跪／親密照】韓國女星金賽綸2月16日被發現在家中過世，年僅24歲。其家屬向韓媒爆料，金賽綸生前和大勢男星金秀賢秘戀6年，惟男方堅決否認；分手後遭金秀賢公司追債7億韓幣賠償金，終被逼上絕路。韓媒昨日再爆料「雙金」親密照，指出7億賠償金還是金賽綸下跪求來的，她原本需賠償70億，更被鄰居目睹私下慘況。

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根據爆料者稱，金賽綸15歲未成年時與金秀賢開始交往，兩人秘戀6年分手。其後，金賽綸於2022年酒駕肇事，金秀賢公司為她支付7億韓元賠償金，且金秀賢當時並沒有表明何時要她償還。金賽綸演藝事業停擺，透過打工1年多自掏腰包賠償受影響商戶後身無分文，卻在這時被金秀賢公司要求她要一次性償還7億韓元，否則將提告。金賽綸為此發簡訊向金秀賢求情，卻不獲回覆。

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然而，韓媒再爆出，原來7億韓元賠償金甚至還是金賽綸下跪求情換來。由於金賽綸酒駕犯罪，影響到Netflix的新戲《獵犬》拍攝，《獵犬》製作公司原要求賠償金額是70億。無法償還的金賽綸為此親自去公司下跪請求，協商之後才得到寬恕的7億賠償金額。該消息曝光後，「#金賽綸下跪才協商到7億#」隨即登上微博熱搜第一位，網民紛紛為金賽綸的經歷感到心痛。

鄰居揭金賽綸生前慘況：疑自殘樓梯間痛哭

根據韓國第一大狗仔媒體Dispatch（D社）調查，金賽綸因難以負擔巨額債務身陷痛苦。在金賽綸去世當天，D社記者前往她的住處，有鄰居透露，在看到報道後才知道「原來是金賽綸」。鄰居回憶，因常常看到她私下很是凄慘，所以對她有印象；且聽說金賽綸原本打算在2月18日搬家：

她經常坐在樓梯間哭泣，當時覺得她很可憐，就試著安慰她。感覺她經歷了很多個人困難，我也曾經聽她訴苦過。

同時，鄰居還提到了金賽綸手腕上有疑似自殘傷痕：

她的手腕周圍有傷痕，當時看到就覺得這個年輕女孩過得一定很辛苦。直到後來才知道她是演員，當時只以為她和妹妹一起住在首爾，並未多加留意。

再曝光貼臉親密照 爆料者警告金秀賢：記招講廢話將公開裸照

儘管已有多張金秀賢與金賽綸的親密照流出，「D社」出手調查，證實兩人戀情真確，及有金秀賢服兵役時寫信給金賽綸示愛的鐵證；但金秀賢方面仍堅持指「立場不變」，否認曾與金賽綸交往。

金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST（골드메달리스트）在3月13日發聲明，表明將會反駁爆料者《橫豎研究所》的言論：

為了糾正有關橫豎研究所最近播出的金秀賢節目的事實，並回應毫無根據的謠言，我們將在下周以證據為基礎公開本公司立場。

有網民對此預言，以金秀賢的公關習性，估計他會將記者分成幾個環節，並替他草擬好新聞稿，呼籲觀眾切勿被騙。

而《橫豎研究所》昨日又再公開兩人最新貼臉親密照，警告金秀賢在下周記招上慎言：

我每天都會給你看一些新照片。如果金秀賢下周胡言亂語，那就是真的，我們將展示3張精彩的照片和1段影片。

甚至補充屆時會有裸照流出：「男子在女友家裸體洗碗。」

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