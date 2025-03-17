香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕

▲ 「東張女神」鄧凱文自貝體弱多病，感謝母親當年陪伴照顧。

【鄧凱文 / 東張女神 / 香港小姐】現年25歲的「宅男女神」鄧凱文（Eris）參選2023年港姐後入行，主力當《東張西望》外景主持，同時鄧凱文平時也十分積極更新個人社文平台保持與粉絲聯繫。

近日她公開兩張童年手寫信，表示「When I was young！」（我年輕的時候），當中提到童年患病時媽媽悉心照顧，大派洋蔥。

第1封信明顯是鄧凱文年紀較小時寫，稱：「媽媽生日快樂，鄧凱文要加油，今天我很開心，鄧凱文說：我用功寫字和讀書。鄧凱文很愛媽媽」同時，鄧凱文更畫上一個正在做功課的小女孩，十分可愛。

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東張女神︱

至於另外一封信，當年鄧凱文寫道：

親愛的媽媽：母親節快樂！為了表達我對您的愛意，所以我決定寫這一封情書給您！去讓你知道，我有多愛您。我知道您非常辛苦，特別在我生病時，你也會悉心地照顧我！今次，我決定寫一封情書給您，去表達我的感恩，表達我對您的愛意，令我感到非常幸福的人是您，令我健康的人也是您！我知道從小到大我也虛弱多病，你也對我不離不棄，還記得在小學一年級時，我得了肺炎，你便買了一隻小狗公仔給我，讓它來部（陪）伴我，不讓我在自己一個人的時候害怕。我也知道您為了升中的事替我擔心，多謝您，辛苦您了。



從信中內容所看，鄧凱文自小體弱多病，一年級時更得了肺炎，媽媽每次都盡力照顧她對她不離不棄。

鄧凱文小時候時常生病，令她知道健康的重要性，而且亦感受到媽媽濃濃的愛，年紀小小已有感恩之心，是一個十分孝順和心地善良的孩子。

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