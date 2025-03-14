親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/花膠/Mövenpick雪糕+送佛跳牆

▲ 港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起，任食蟹腳、龍蝦、花膠、Mövenpick雪糕，送佛跳牆。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】一家大細又有口福了！現於Kkday網上訂購港島海逸君綽酒店自助午餐第二位只需$69、自助晚餐第二位只需$99，便可以任食蟹腳、片皮鴨、花膠扣冬菇、麵包蟹、魚子醬花膠酥盒、Mövenpick雪糕等等。食物款式豐富，絕對能滿足一家大小不同的選擇，立即睇以下的詳情！

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自助餐優惠｜自助午餐海鮮及熱食類豐富如蟹腳、片皮鴨

港島海逸君綽酒店咖啡廳「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」，無限量供應新鮮蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司，以及多款熱葷如避風塘炒麵包蟹、薑蔥炒麵包蟹、椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚、燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚、燒羊脾、天婦羅、即煮喇沙湯麵等等。此外，餐廳亦提供多達15款的精美甜品及12款口味的Mövenpick雪糕，甜品控可以瘋狂勁食。

自助餐優惠｜自助晚餐推滋補菜式

而餐廳的「冬日滋補鮑參翅肚海鮮自助晚餐」更為豐富，海鮮及刺身方面大升級，有波士頓龍蝦、蟹腳、7寸長的阿根廷蝦、帶子及油甘魚刺身。而熱食方面，更添加了罕見的滋補菜式包括花膠扣冬菇、牛油香蒜鮑魚、蝦子花膠鴨掌、炸海參蝦膠龍蝦鉗、燕窩花膠釀雞翼、魚子醬花膠酥盒等。

自助餐優惠｜自助晚餐送每位食客佛跳牆

甜品方面，除了亦可任食Mövenpick雪糕，餐廳也為食客兼顧養顏的功效，提供了有花膠雲呢拿焦糖燉蛋、燕窩椰子奶凍及燕窩雜莓白酒啫喱。最後餐廳還提供壓軸的驚喜，送每位食客一份矜貴的佛跳牆，簡直是全方位進補，女士們絕對不可錯過！

為了讓食客「有得食又有得睇」，餐廳於以下不同日子提供特備節目，逢星期一至星期五的晚上八時，有「火焰焦糖燉蛋表演」；逢星期五至星期日及公眾假期，廚師將在席前為食客表演原條黃鰭吞拿魚解體；逢星期六、日及公眾假期的晚上八時，還有特備的「巨型 Mövenpick 雪糕火焰雪山」表演。

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自助餐優惠｜自助午餐第二位$69

【鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐連無限暢飲】

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠價：

星期三至四 $583/2位，平均$291.5/位（原價$942/2位）

星期五 $619/2位，平均$309.5/位（原價$1,008/2位）

星期六至日 $667/2位，平均$333.5/位（原價$1,096/2位）

以上包括免費無限量暢飲精選啤酒、加一服務費。

自助餐優惠｜自助晚餐第二位$99

【冬日滋補鮑參翅肚海鮮自助晚餐】

用餐時間：18:00 - 22:00

優惠價：

星期三至四 $985/2位，平均$492.5/位（原價 HK$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,057/2位，平均$528.5/位（原價 HK$1,756/2位）

以上包括免費無限量暢飲精選啤酒及汽水及贈送每位食客一份佛跳牆、已包括加一服務費。

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