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新手媽媽｜前《3日2夜》女神誕女大談分娩蝦碌事　吳紫韻感激神隊友：一直陪伴在側

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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前TVB娛樂台主播吳紫韻公佈誕B喜訊。

【新手媽媽/吳紫韻】32歲TVB娛樂新聞台前主播吳紫韻（Purple）昨日（3月14日）於社交網宣佈誕下女兒Etta，小公主重達7.23磅。榮升新手媽媽的吳紫韻分享了抱著女兒的照片，並透露已經回家一星期，現正於家中坐月。

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新手媽媽吳紫韻｜分不清陣痛與胃痛

吳紫韻透露女兒「早了到來」，比預產期早了幾天出世，故分娩那天她於沒有心理準備下入院，起床時她發現自己胃痛，一直以為是腸胃炎，最後才發現是陣痛。

她寫道：「一直很不舒服……老公說腸胃炎應該不是這樣吧，然後便車我到醫院，我還去了門診跟姑娘說我腸胃炎不舒服，但當姑娘問我第幾週的時候，就說 ：『你是不是分不清楚什麼是鎮（陣）痛呢？ 』，真係笑了。」

到了醫院不到15分鐘，醫謢人員便確認吳紫韻是作動，然後她打給主診醫生，1個半小時後就便開刀動手術。吳紫韻憶述：「那一刻我真的反應不到 ，明明定了幾天後才開刀，以為自己看了醫生便可以回家，感恩過程很順利。」

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新手媽媽吳紫韻｜曾捲入「兩男爭一女」風波

分娩翌日吳紫韻已開始下床走動，她不忘感謝老公的照料：

謝謝我的神隊友 ，
一直陪伴在側和照顧好Etta
現在開始我的坐月生活…
你們都是怎麼過的呢？

去年10月，吳紫韻跟圈外男友拉埋天窗升呢人妻，據知其老公從商，家境富裕，不過吳紫韻分享的甜蜜婚照時，以Emoji遮著老公樣子，相當神秘。

另外，吳紫韻曾捲入「兩男爭一女」風波，她被指跟人夫兼《東張西望》前主持潘梓鋒有過一段情，潘梓鋒更到Purple的住所樓下，打傷Purple當時的男友鄒兆霆，受傷的鄒兆霆共縫了10針。其後吳紫韻跟鄒兆霆結束兩年情，其後火速戀上富二代。

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