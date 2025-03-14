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諾如病毒｜北海道度假村疑爆疫逾百人腸胃炎　遊客全家中招5歲女窒息險休克

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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北海道度假村疑爆諾如病毒，逾百人腸胃炎，遊客全家中招，5歲女窒息險休克。

【諾如病毒/腸胃炎/諾如病毒症狀】近期日本多地爆發諾如病毒（Norovirus）疫情，大阪、鳥取縣、岐阜縣都有食肆出現食物中毒事件。有遊客在社交平台發文，指北海道Kiroro Clubmed度假村在今年3月爆發大規模諾如病毒感染，結果導致全家染病，5歲女兒更抽搐窒息險休克。

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諾如病毒｜北海道度假村逾百人腸胃炎

該名遊客在Threads發長文分享不幸經歷，指全家已連續2年入住北海道Kiroro Clubmed度假村，上周二（3月4日）抵達當日已覺得不尋常，晚餐時間部分住客在餐廳打包食物，但職員未有佩戴口罩，亦無消毒措施，故未察覺病毒已開始爆發。

翌日晚餐前，度假村廣播表示已有逾百人腸胃炎，事主和家人向接待人員查詢狀況，獲對方回覆保證食物絕對安全，因此一家人如常去餐廳用膳。

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諾如病毒｜全家上吐下瀉 5歲女抽搐窒息

惟3月6日凌晨，事主女兒及家人集體上吐下瀉，詢問接待專員是否諾如病毒及有否提供相關藥物，職員表示只是腸胃炎，建議補充電解質排除病毒，如有需要可協助預約醫院。當日全家持續嘔吐腹瀉，孩子開始低燒，他們一直留在房間，直到晚上沒有嘔吐，才嘗試進食，下樓取晚餐時，發現餐廳幾乎沒有人，職員戴上口罩分餐，但度假村未有告知新入住的遊客存在感染風險。

直到3月8日退房，事主的5歲女兒房間吃白粥時，突然全身僵硬、嘴巴歪斜、眼睛上吊、臉色發紫失去意識，實施「哈姆立克法」急救後，女兒雖吐出部分食物，但呼吸依然薄弱。事主抱著女兒從8樓奔至大廳求救，職員協助召喚救護車，但度假村內僅提供氧氣設備。

女兒昏迷將近40分鐘才睜開眼睛，但短暫記憶喪失，以為還在房間吃粥。此時度假村才派出中日雙語的主管陪同就醫，並承諾負擔醫療費用。最終女兒在醫院確診諾如病毒，所幸經治療後平安返家。

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諾如病毒｜事主批度假村隱瞞消息

事主批評，度假村對病毒傳染危機處理及公共衛生管理的應變能力很差，更隱瞞消息，「以消極態度不聞不問假裝沒事」，直到家屬向媒體揭發事件，才加強消毒措施。

諾如病毒｜冬天較為常見

根據衞生署衞生防護中心資料，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因。通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒｜病徵

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大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒｜傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

  • 食用或飲用受病毒污染的食物或水；
  • 接觸患者的嘔吐物或糞便；
  • 接觸受污染的物品；或
  • 經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

諾如病毒｜潛伏期

潛伏期通常為12至48小時。

諾如病毒｜治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

諾如病毒｜預防方法

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