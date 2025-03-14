KO大肚腩｜5種食物助消除內臟脂肪　醫生認證：有效快速減脂

【內臟脂肪／發炎／減脂／高血壓】都市人飲食中多含高鹽、高糖和油脂，容易積聚內臟脂肪。內臟脂肪與許多慢性疾病的風險上升有關，包括高血壓、高膽固醇、心臟病、中風、糖尿病及某些癌症等。台灣減重醫生陳威龍分享，可以透過「5種飲食」來減少內臟脂肪，並結合有氧運動與力量訓練，以加強核心肌群，減輕內臟脂肪。

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陳威龍在其診所YouTube頻道中指出，內臟脂肪會導致慢性發炎，進而衍生代謝症候群，危害健康。若想剷除內臟脂肪，在飲食上可從5種食物入手。

健康飲食｜5種食物剷除內臟脂肪

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1. 優質蛋白質

例如雞胸肉、魚肉及豆類

2. 全榖類

建議優先選擇糙米、燕麥、藜麥

3. 綠色蔬菜

4. 好的油脂

例如魚油、橄欖油及亞麻籽油

5. 攝取益生菌

可以攝取無糖乳酪、納豆和紅麴等

不只可以在飲食方面著手，還可以同時加入有氧運動或重訓，適時進行腿部抬舉、爬山或俄羅斯轉體，以訓練核心肌群，有助於消除內臟脂肪。

除了上述飲食原則，還需避免某些食物，首先是高糖的蛋糕、餅乾及高精緻澱粉，如白米、吐司和麵條，另外人造奶油和氫化植物油，這些都是內臟脂肪的罪魁禍首，應該儘量少吃。

腹部內臟脂肪是健康的最大殺手

營養功能醫學專家劉博仁曾在Facebook發文提醒，內臟脂肪可說是一種「包藏禍心」的脂肪，為十大必須減重理由之首，並強調「腹部內臟脂肪是健康的最大殺手」。他解釋說，脂肪組織一般會分佈在皮下以及內臟之中，本來是提供身體保暖以及內臟保護的作用，但若出現肥胖，內臟會儲存過多的脂肪，形成「蘋果型肥胖（腹部肥胖）」，這種情況非常不健康，且是多種疾病的根源。

劉博仁進一步解釋，醫學專家早已注意到腹部肥胖者容易產生胰島素阻抗，進而導致第二型糖尿病，隨後又發現與高血脂、高血壓等慢性病的結合，因此逐漸明確定義出「代謝症候群（Metabolic syndrome）」。如果符合以下5個條件中的3項，就可以確認為代謝症候群患者：

1. 男生腰圍≧90公分，女生腰圍≧80公分，或是BMI≧27kg/㎡。

2. 三酸甘油酯≧150mg/dl。

3. 高密度膽固醇男性＜40mg/dl，女性＜50mg/dl。

4. 血壓收縮壓≧130mmHg或是舒張壓≧85mmHg或是有使用降血壓藥物。

5. 空腹血糖≧100mg/dl或是使用降血糖藥物。

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資料來源：台灣減重醫生陳威龍

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