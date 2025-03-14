殺校｜鴨脷洲街坊學校獲讚有愛心　SEN生家長：唔係個個要讀Band 1

▲ 鴨脷洲街坊學校下學年（2025/26學年）不獲派資助小一班級。（彭大偉攝）

鴨脷洲街坊學校下學年（2025/26學年）不獲派資助小一班級，不少家長嘆可惜和無奈。有家長表示，因子女有特殊學習需要而入讀該校，批評當局做法是「根本就係叫人唔好生仔」。該校替代家長校董呼籲教育局考慮不同學生學習需要，「唔係個個都要讀Band 1小學」。

學校今日（14日）如常上課，校長温樹雄與教師在校外迎接學生。他向傳媒表示，學校昨日才接獲開班信，得知下學年派0班資助小一的消息，仍需時間商討如何應對，稍後有消息會再公布。不少家長均表示，從新聞得知學校派0班的消息。有學生表示在校園生活過得開心，「有好多活動可以玩，例如足球、無事、中國鼓」，六年級的曾同學亦表示，擔心學校會被殺校，「見到學校冇咗都會唔開心」。

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小一家長：知道學校收生較少 考慮兒子需要後仍決定報讀

家長劉小姐表示，兒子本學年剛入讀小一，得知消息後感到可惜，亦憂慮會否有需要安排兒子轉校。她坦言，起初為兒子選校時亦曾憂慮學校會否收生不足，「我知道學校是收生比較少的，報讀時已經知道」，但考慮到學校是最適合兒子而決定報讀，「我都有衡量過（風險）」。劉小姐稱，雖然學生人數確實較少，但學校教師反而有更多時間照顧學生。她又期望，教育局能給予學校機會嘗試救校，「畢竟我真的不想轉校」。

小六生家長吳先生表示，雖然不會受影響，但亦對學校獲派0班感到可惜，「學校提供的學習活動都比較多，這間學校不會有太多功課，反而有不少多元化活動，我也想小朋友有開心的童年，所以選擇了這間學校。」

小二學生家長關先生則對學校墮入殺校危機大嘆無奈，「政府要咁做都冇計」，又稱若學校最終被殺，或會離開香港。他稱，兒子「學習方面唔係咁好」，因此選擇入讀該校，「你連呢啲學校都殺，根本就係叫人唔好生仔、唔好留喺香港。」

學校2021年曾接受本報訪問，當時學校透露，有多達一半學生有特殊教育需要（SEN）。本年度的《小學概覽》中，學校亦列出多項為SEN學生而設的政策和設施，包括「感覺統合訓練室」、課程調適安排。

替代家長校董冀能像長洲錦江「復活」

該校的替代家長校董郭小姐，送完就讀小三的女兒上學後主動接受訪問，對教育局向學校派0班感到失望。她稱，有特殊教育需要的長子去年自學校畢業，「學校非常有愛心，他現在升了中，幸好有這間學校，令他現在讀書也很開心、很有興趣。」

至於會否為女兒轉校，她表示會先待學校公布應對方案，又指出過往有學校派0班後的「復活」的先例，「如果這間好學校沒有機會像長洲錦江小學復辦，是會感到很失望。」郭小姐又稱，期望教育局決定學校生死時，應重視學生有不同的學習需要，「希望教育局可以理解、明白不同小朋友的需要，從而令香港有多元的小朋友發展，人才喺唔同方面都可以發展到，唔係個個都要讀Band 1小學。」

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