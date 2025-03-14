殺校｜張勇邦對兩小學獲「派0班」感意外　朱國強料只餘合併或停辦兩選擇

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦對兩小學獲「派0班」感意外，認為學界「寒冬期」需要面對現實。（資料圖片）

下學年（2025/26學年）有2間津貼小學獲「派0班」，分別是黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（14日）在電台節目表示，近年本港出生人口懸崖式下降，對最終只得兩間小學被「派0班」感意外。

殺校｜新學年兩間小學獲「派0班」 涉及黃大仙天主教博智小學及鴨脷洲街坊學校

張勇邦指，根據早前傳媒和坊間推算的資料，有10多間學校於今年1月的自行收生階段，僅錄取個位數字的學生。對於今次僅2間小學未能獲教育局資助開辦小一，數目已經是比預期少。面對適齡學童人口下降，相信學界踏入「寒冬期」，需要修訂措施面對現實。

他認為，在適齡人口少的情況下，取消特別視學安排是適合現時的狀態。學校被「派0班」並非一朝一夕所造成，而是過去數年的收生數字少，故即使特別視學評估學校整體教學成效良好，仍不代表可收足學生。

至於申請以私立方式開辦小一級的門檻提高，成功申請的學校須自資營運六年，學校要更審慎思量是否可「捱六年」，亦要有雄厚財政實力，認為「基本上唔會出現」。

而有關合併的選項，張勇邦指是可行方法，但處理上亦有困難之處，不同學校的辦學團體有不同理念，學校亦有不同文化，要磨合並不容易，相信日後會逐漸多學校選擇停辦。

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教育界立法會議員朱國強在同一節目表示，以私營方式開辦小一需要做足六年，規劃或成本開支每年經費逾百萬，六年可接近過千萬元，料學校未必會選擇此方案。

他估計，學校如想繼續生存就需考慮合併，當中因素包括區域不能太遠、辦學團體理念是否一樣、宗教背景是否相同。另外牽涉教師遣散，現有兩間學校的校長校監合併後如何處理等，需要時間消化或討論，而以往成功的例子並不多，近年只有兩間救世軍屬下東區津貼小學，即救世軍韋理夫人紀念學校及中原慈善基金學校擬合併。

朱國強又提到，天主教博智小學曾接收部分去年宣布停辦的黃大仙孔教學院大成小學學生，擔心如果博智小學最終殺校，如需轉校兩次對學生造成很大傷害。

朱國強建議，教育局可增加學校合併的誘因並作更多游說，同時考慮採取其他措施，例如逐步有序地將5班的小學縮減至4班、考慮增加簽證，容許更多深圳學生來港讀書。

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